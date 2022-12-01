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這麼多疫苗哪種你還沒打？　醫揭 「糖友」須打4疫苗

這麼多疫苗哪種你還沒打？　醫揭 「糖友」須打4疫苗
這麼多疫苗哪種你還沒打？　醫揭 「糖友」須打4疫苗

每日健康-每日都做得到的健康

近日次世代疫苗陸續開打，大家知不知道除了新冠疫苗以外，「糖友們」還需要接種那些疫苗呢？醫師表示，患有糖尿病的民眾建議也要施打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，以及帶狀疱疹疫苗。

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根據台灣衛福部疾病管制署的施打建議，新陳代謝內分專科林均賢醫師整理了「糖友們應該接種的4疫苗」施打細節，供大家參考。

 

1.  新型冠状病毒疫苗

新冠疫苗共有2劑基礎劑，即第1劑與第2劑；之後再打的第3劑、第4劑、第5劑都被稱為追加劑。

目前建議12歲以上台灣國民，若無特殊情況至少需要施打3劑疫苗。

根據衛福部建議，應該接種第二次追加劑（第4劑）的群體包括50歲以上長者（包含糖尿病在內）、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國的民眾。

近日陸續開打的次世代疫苗，是指含有原始株及omicron變異株所製成的雙價疫苗，根據疫情指揮中心表示，本次次世代疫苗將分兩階段開放不同族群接種。

第一階段是開放給65歲以上長者（包含糖尿病在內）、長照機構住民、以及18歲以上免疫不全及免疫功能低下者；

而第二階段將開放給第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫之相關工作人員、航空機組員及船員、機構與社福照護系統之相關工作人員、50~64歲成人、以及年滿18歲，有外交、公務、商務等需求者。

不過，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史， 或對於先前接種之疫苗劑次發生立即過敏反應者不適合接種。

林均賢醫師提醒，雖然打了疫苗還是可能確診並施打後可能產生副作用，但請記得打疫苗的主要目的是為了減少重症的發生，如肺炎和插管的危險。

▲除了新冠疫苗，患有糖尿病建議也要施打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，以及帶狀疱疹疫苗。



2．流感疫苗

在台灣，每年都有許多老年人因流感失去生命，林均賢表示，由於每年盛行的流感病毒株不盡相同，因此民眾需要每年施打流感疫苗，以確保有足夠的保護力。

建議施打的族群包括年滿 6 個月至 18 歲的人、50歲以上成人、與小於5 歲幼兒及大於50 歲成人或其他流感高危險族群同住或其照顧者、具有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液疾病、代謝疾病、免疫功能不全者、任何孕期之懷孕婦女、居住於安養、養護等長期照護機構之受照顧者、肥胖者（身體質量指數BMI相等於或大於30）以及醫療照護者。

林均賢提醒，只要是糖尿病患者，不分年齡都建議每年施打流感疫苗，可公費施打。

3.  肺炎鏈球菌疫苗

肺炎鏈球菌是透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中，造成肺炎、菌血症、腦膜炎等疾病，施打疫苗可大幅降低其他肺炎或呼吸道感染併發重症的風險。

林均賢指出，目前台灣的肺炎鏈球菌疫苗分為13 價 跟 23 價疫苗，13 價與 23 價疫苗分別可涵蓋最常見的 13 或 23 種鏈球菌血清型，提供保護力。

根據建議，高風險族群一律應該施打肺炎鏈球菌疫苗，其他群體包括5 歲以下幼童及 65 歲以上老人、慢性腎病變、慢性心臟疾病、慢性肺臟病、慢性肝病與肝硬化患者、糖尿病患、 酒癮者、菸癮者、脾臟功能缺損或脾臟切除、先天或後天免疫功能不全(含括愛滋病毒感染者)、 腦脊髓液滲漏者、人工耳植入者、接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者或器官移植者。

林均賢說明，13 價疫苗可以維持至少10年以上的保護效果，其免疫記憶力較長，但目前健保無給付，民眾需自費施打；23 價疫苗涵蓋的血清型較廣，但保護力最多維持5年左右，健保在2022年起開放 71 歲以上民眾施打、且 65 歲後未曾接種的長者享有1 劑 23 價公費疫苗。

需要注意的是，先前接種該類疫苗或對該類疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者、發燒或正患有急性中重度疾病者、宜待病情穩定後再接種、以及其他經醫師評估不適合接種者均不適合施打此疫苗。

此外，出生未滿6週，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種13價疫苗； 而23價疫苗對2歲以下之嬰幼兒無效，也不宜接種。

林均賢醫師 授權提供
林均賢醫師 授權提供
4．帶狀疱疹疫苗

一般人得過水痘之後，病毒會潛伏在神經節中，當身體免疫力低下時，病毒會再度活化引發帶狀疱疹，俗稱皮蛇。建議施打族群包括50歲以上未曾接種過帶狀疱疹疫苗者（包含糖尿病友）、以及不論之前是否得過水痘或帶狀疱疹的民眾，都建議接種帶狀疱疹疫苗。

需要注意的是，發燒或正患有急性中重度疾病者，需等病情穩定後再接種。

林均賢說明，目前台灣有兩種帶狀疱疹疫苗都需自費施打。「減毒活性疫苗」只需打一劑，但孕婦、有嚴重免疫功能缺失例如後天免疫不全、先天免疫缺失症、白血病、淋巴癌等惡性腫瘤病人、正在接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇的人都不建議施打；而「非活性疫苗」則需打兩劑，無上述施打禁忌症。

 

本文經《林均賢醫師 新陳代謝內分專科 寫日記說故事的醫生 授權報導

 

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