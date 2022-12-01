濕疹難纏？營養師推「6類營養素」　有效改善皮膚過敏

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王證瑋在臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》發文指出，「濕疹」是皮膚出現發紅、腫、癢等問題的統稱，其中包含汗皰疹、各種類型皮膚炎、手部濕疹等，常見症狀為紅腫、發癢、起小水泡和小疹子。他表示，天氣變化、過多汗水、接觸過敏原、自身免疫功能失調等，都有可能引發濕疹，若想改善症狀，除了可以穿透涼衣服、擦乾汗水、避開過敏原、皮膚保溼之外，最重要的是注重飲食均衡，補充正確的營養素。
王證瑋強調，為了減少濕疹、皮膚過敏等問題，應盡量避免過敏原食物，像是奶類、黃豆製品類、蛋類、麩質產品、海鮮、堅果等，但造成皮膚不適的過敏原食物種類眾多，所以最好養成記錄自我過敏原食物的習慣。
▲ 營養師王證瑋分享有助於改善濕疹問題的6類營養素。
王證瑋建議，可多攝取6種營養素來改善過敏，其中「魚油」富含ω-3脂肪酸，可幫助降低發炎因子濃度，減少發炎反應引起的皮膚病變機會。「維生素D」可協助免疫調節，進而改善皮膚濕疹，而「維生素E」能減緩濕疹搔癢及其他不適，維護皮膚健康。
另外，礦物質「鋅」是皮膚代謝更新中不可或缺的營養素，有研究發現，皮膚容易不適的患者，體內鋅濃度大多偏低，因此補充足夠的鋅，有助改善皮膚炎。攝取足夠的「益生菌」有助於降低發炎反應及免疫調節，還能調整體質，對於預防皮膚發炎、過敏也有幫助。最後，「彩虹蔬果」如深綠色蔬菜、莓果類、甜菜、櫻桃等，都含有豐富的植化素，而天然植化素具有強大的抗氧化力，是降低發炎及抗組織胺的好幫手。
王證瑋提醒，全身濕癢可能會影響到生活品質，頻密抓癢恐導致病情加重，甚至留疤，若皮膚不適的情況一直沒有改善且惡化，最好盡快就醫尋求正確的治療，才能早日恢復正常生活。
本文經營養師王證瑋臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導
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