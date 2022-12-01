統神被AI測出真身！「隱藏豬相」曝光 全場笑翻：太神啦
近日AI繪圖夯，不少藝人網紅紛紛將自己的照片PO出與粉絲互動；對此，知名實況主「亞洲統神」張嘉航今（1）日也突然在臉書發出照片，並表示「好了啦！看到了啦，一直傳欸」，原來是有網友將他與兒子晨晨的照片進行AI繪圖，豈料他卻變成一隻豬，讓網友全笑翻，「被AI測出真身」、「太神啦」、「慘了，隱藏34年的真相大白了」、「天網出現了，竟然能看破真身」。
娛樂中心／綜合報導
「AI繪圖」近日在社群媒體上相當流行，只要上傳照片，系統便會自行繪圖，讓原圖轉換成二次元風格，使不少人紛紛搶玩。對此，統神也在臉書PO出照片，大喊「好了啦，看到了啦，一直傳欸」，原來是有網友拿他與晨晨的合照進行AI繪圖，從照片中可以看到，晨晨變成一個可愛萌娃，但統神卻變成一隻豬。
貼文及照片一出，網友全笑瘋，「被AI測出真身」、「這AI畫到精銳了」、「太神啦」、「科技認證」、「慘了，隱藏34年的真相大白了」、「這才是本人吧」、「花豬」、「太神啦，神豬」、「笑死，AI太神啦」、「X超級好笑」、「天網出現了，竟然能看破真身==」、「AI怎麼那麼準」、「本人親自認證」。（編輯：郭佩蓉）