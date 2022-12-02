「師弟救師兄！」湧言團結傳佳話　守住鳳山關鍵二席

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綠營資深幕僚爆料，由市長陳其邁領軍，在選前四天的鳳山大車掃「休息站」鳳山北辰宮，陳其邁在與許智傑、林智鴻三人比鄰小解時，談到張漢忠與「邁盟」新人蘇致榮選情皆不樂觀，由於許、林與張、蘇恰好皆各自分屬菊系與湧言會，遂要求兩人應有「適當拉抬作為」，即許應想辦法多幫蘇想想辦法，林智鴻則要顧好張漢忠。
相關綠營幕僚指出，相對於和許智傑關係良好的黃捷，曾與蘇致榮一同開直播，並和網友呼籲要和這位新人一起進議會，若要初次尋求連任的林智鴻，「比照辦理」公開呼籲搶救張漢忠這位四連霸議員，簡直就是逾越輩份的冒犯，因此，林智鴻選擇了一個更實際的作法，打電話請包含人口數約1.2萬，全高雄第十五大里的鎮北里長趙志成在內的「牛稠埔次分區」頭人們，請他們的基層「不要集中選票」，要分票予「目前相對危險的張漢忠」。
「聽說，趙志成接到電話，他的下巴簡直都快掉下來了！」綠營幕僚表示，由於林智鴻四年任內多次在牛稠埔爭取各項大型項目預算，並積極協助道路刨鋪等基層建設，與當地人士素來交好，該次分區因此被外界視為林智鴻有可能衝上第一高票的「強區」，此時卻被林認為是能「有效分票」以達作戰目的之目標區，因此市長陳其邁在廁所下令當晚，許多頭人接到林智鴻電話，還以為是選情告急需要固票，沒想到拜託的對象竟是「同門師兄」張漢忠，讓大家簡直不敢置信，但看在林智鴻請託上，還是如實交辦鄰長或樁腳們，當晚此事便傳開。
據說，當林智鴻講起北辰宮廁所的故事時，趙志成還對電話那一頭說聲「你委屈了」。地方人士根據選舉結果分析指出，林智鴻從四年前拿下民進黨的第一名的好成績，直落全區第六名，綠營含黃捷在內的第三名，但也因為這樣的「分票呼籲」，成功拉抬了張漢忠在牛稠埔的選情，成為全區第七名、綠營第四名。
反觀蘇致榮雖有黃捷拉抬，但由於黃捷並沒有經營地方組織，兩人形象差距太大更令黃捷的選票無法轉移，因此蘇致榮的選情也重蹈和其父、前議員蘇炎城四年前一樣成為落選頭的覆轍，也凸顯出「白眼女神」的選民完全沒有眷顧這位打著「台灣隊長」旗號的體育健將。
「林智鴻實在不用冒險打那些電話，分自己的票，大可跟張漢忠一起在弱區聯合站路口、車隊掃街，就像別人一樣做做樣子即可」但地方人士認為，「湧言會」雖為羽翼未豐的新興派系，從這個故事看來，旗下子弟兵「遵從上命」是發自內心，而非陽奉陰違般的虛應故事，其「團隊作戰精神」如同選戰期間從「漲學費」到「擋前瞻」。對國民黨市長候選人柯志恩的各項攻勢一樣，都是在顧全大局之後才想到自己，也才會有令地方傳為佳話的「師弟救師兄」，進而讓派系該區二席安全上壘。