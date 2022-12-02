特企／蓓朵娜致力環境議題　鄭婷怡水中拍攝驚豔國際

風靡巴黎的台灣保養精品「蓓朵娜」今年再度有新話題，這次「蓓朵娜」贊助最美水精靈－鄭婷怡代表台灣前往日本東京參加2022國際小姐選美比賽，並擔任品牌大使。效率保養專家「蓓朵娜」的品牌精神為「綻放美力，隨你所欲」，而具有超高人氣的最美水精靈－鄭婷怡，致力於海洋環境的永續議題，一系列的水中及深海拍攝的影片驚豔國際，完美展現了女性的自信與美力，今年透過與品牌方的合作贊助，出發日本參加國際小姐選美盛事，期待她能夠展現美的力量，讓台灣精神在世界舞台發光。
第十屆台灣小姐冠軍最美水精靈—鄭婷怡表示：台灣有最豐富美麗的海洋資源，她一直以來都致力於海洋永續議題，影片拍攝橫跨台灣六大海域，其開場影片的拍攝以環境污染和珊瑚變遷為主題，講述澎湖薰衣草森林消失、玫瑰珊瑚被破壞、珊瑚白化等議題，希望透過真實的影片呈現，傳達保護海洋資源，和促進環境永續發展的概念。
而「蓓朵娜」品牌創辦人Paul老師在環境保護的議題上也一直不斷努力，對此概念深感認同，而品牌也是每一年都參與很多的公益活動，因此有了這次的合作，期待藉由品牌大使的影響力，一同傳達女性在環境保護上的影響力以及海洋永續的重要性。
2022第60屆國際小姐選美比賽，共計69個國家參與，於2022年11月30日至2022年12月14日在日本東京舉行。國際小姐（英語：Miss International）又被稱為「選美奧林匹克」，是世界四大選美活動之一，其他比賽為世界小姐、環球小姐和地球小姐。國際小姐是非商業利益導向的選美比賽，透過影響力傳達公益理念，實現婦女對國際社會的貢獻。