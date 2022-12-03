美女主播疑遭家暴？被威脅一起死　臉書無預警消失

美女主播驚傳遭家暴！《鏡新聞》現任主播徐紹芸11月底發文，自曝先生出軌醜聞，怒控男方劈腿女記者，還家暴妻子、恐嚇要「一起死」，並貼出亞東醫院的驗傷診斷書、保護令申請書，但該文突然被刪除，徐紹芸本人的臉書帳號也於今（3）日突然消失。
記者江芷稜/綜合報導
徐紹芸在發文裡公開老公的惡行，坦言「我被家暴了」，「當我被打得全身傷、被威脅憶一起死的同時，徹底認清眼前這個結婚6年多的人，心情沒有太大的波動，畢竟也不是頭一回了」，表示過去選擇忍耐，卻變成不斷被傷害的理由，決定不再隱忍，把一切公諸於世。
與老公育有兩子，臉書都是一家和樂畫面，她卻透露懷孕第一胎時，另一半跟女記者開房間被抓到，男方卻回應說會改、知道錯了，要女方給機會，經過這6年時間決定離婚、不再忍耐。而徐紹芸上個月泰國出差採訪時，老公還發文說會看著她，被外界認為是曬恩愛、打情罵俏，沒想到驚爆家暴醜聞。而新聞曝光後，她刪除家暴文章，也關閉臉書帳號，令人一頭霧水。
※【NOWnews 今日新聞
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