換氣過度也會暈眩？醫教緩解，數分鐘未止速就醫！

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認識換氣過度：合併暈眩應注意6情況！
正常人每分鐘呼吸12至20下，換氣過度（hyperventilation）會使大量二氧化碳被排出體外，血氧濃度增高，顱內動脈管壁反射性地收縮，血管阻力增加。基底動脈血流減少，影響到腦幹內眼球運動反射系統，出現震動視幻覺，連正常人都會感到不適，若出現暈眩，須考慮下列狀況，宜先就醫。
・基底動脈狹窄
該動脈內有硬化斑塊，管壁收縮發生狹窄，腦幹缺血，一側前庭神經核功能變差，無法有效地抑制該側內耳前庭覺的輸入，患者自覺身體朝向該側旋轉。若影響到上行網狀活化系統，還會意識障礙，發生昏迷。
・前庭動脈病變
迷路動脈血流減少，影響到前方或後方前庭動脈，該側半規管、球囊與橢圓囊功能障礙，內耳前庭輸入減少，患者自覺身體正朝向正常健康的那一側旋轉。
・顱底腫瘤
如果一側內聽道內或小腦橋腦角處，長出腦膜瘤、上皮樣囊腫或癌症轉移，壓迫前庭神經，或是前庭神經本身長出了神經鞘瘤 (聽神經瘤)，使該側內耳前庭覺輸入訊號減少。換氣過度使腦幹調節功能變差，凸顯對側內耳前庭覺之輸入，患者自覺得身體向正常健康的那一側旋轉。
・腦幹病變
小腦或腦幹內某一側出現病變，例如脫髓鞘化 (多發性硬化症)、血管瘤、梗塞或出血，患側腦幹之前庭神經核功能變差，無法有效地抑制該側內耳前庭覺的輸入。換氣過度使腦幹調節功能更差，凸顯患病側內耳前庭覺之輸入，患者自覺得身體向該側旋轉。
・前庭性癲癇
大腦血流減少，腦皮質功能變差，降低癲癇患者之發作閾值。若癲癇波傳到大腦顳葉前庭皮質時，出現平衡失調幻覺。
・前庭性偏頭痛
大腦動脈收縮，刺激管壁內之三叉神經末梢，分泌出降血鈣素基因相關胜肽激素（CGRP），再經由血管疼痛反射機制，誘發偏頭痛。神經元電位波動起自於腦幹，通過兩側前庭神經核時，無法有效地調節兩側內耳前庭覺的輸入，患者感到暈眩。
暈眩持續不止速就醫！可能是腦幹中風、腫瘤導致
若確認換氣過度乃情緒、壓力、驚嚇、茶、酒精或咖啡所致時，大多為自主神經系統失調，腦部得到錯誤訊息，誤以為正當缺氧危機，呼吸自動變得快而淺，儼然準備逃命或戰鬥。只要安撫情緒，放鬆心情，放慢呼吸，或嘗試以紙袋或塑膠袋蓋住口鼻，反覆吸入自己呼出的二氧化碳，通常會在數分鐘內緩解，若持續不止，就需就醫，很可能是代謝性酸血症、氣喘發作、肺充血、肝腦病變、藥物中毒、腦幹中風或腫瘤所致，不可不慎。
醫師圖解說明
圖一（基底動脈狹窄）：
基底動脈內已有硬化斑塊（箭頭所指），換氣過度使血氧增加，動脈管壁收縮，硬化斑塊處出現狹窄阻塞，腦幹發生缺血。
圖二（前庭動脈病變）：
前方前庭動脈缺血，會影響到上半規管、水平半規管、上半部球囊與上半部橢圓囊的功能（紫色區域）。若後方前庭動脈缺血，會影響到後半規管、下半部球囊與下半部橢圓囊的功能（粉紅色區域）。
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