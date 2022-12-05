特企／蓓朵娜致力環境議題　鄭婷怡水中拍攝驚豔國際

特企／台灣首場SMA藝術特展開場　呈現生命權真實樣貌

▲李怡潔呼籲：「面對疾病沒有人應該被放棄，當國際越來越重視罕病家庭的各項權益，特別是醫療權，很遺憾台灣有九成的病友依然只能眼睜睜看著自己失去，期望相關單位在財務可負擔的情況下，保障SMA的生命權。（圖／品牌提供）
▲李怡潔呼籲：「面對疾病沒有人應該被放棄，當國際越來越重視罕病家庭的各項權益，特別是醫療權，很遺憾台灣有九成的病友依然只能眼睜睜看著自己失去，期望相關單位在財務可負擔的情況下，保障SMA的生命權。（圖／品牌提供）

本報訊

響應12月3日國際身心障礙者日，社團法人台灣生命之窗慈善協會策辦台灣首場罕病SMA藝術特展「身在其中 Include」，於12月3日至11日在南港瓶蓋工廠溫暖開展，由多名新媒體藝術家與SMA病友攜手創作，透過不同形式的藝術詮釋SMA病友及家屬的堅毅、困境與掙扎，期望喚起大眾對「生命權」議題的關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從自身罕病經歷出發　挺身為病友權益發聲

脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy，簡稱SMA），是一種遺傳性神經肌肉的罕見疾病，隨著時間的推移會逐漸惡化，失去自主控制肌肉的能力，目前台灣有超過400位病友，但僅不到一成符合健保給付用藥資格。本身也是SMA病友的社團法人台灣生命之窗慈善協會理事長，也是發起此次展覽的主辦方李怡潔呼籲：「面對疾病沒有人應該被放棄，當國際越來越重視罕病家庭的各項權益，特別是醫療權，很遺憾台灣有九成的病友依然只能眼睜睜看著自己失去，期望相關單位在財務可負擔的情況下，保障SMA的生命權。」

母親淚訴最沉痛的心聲　只盼孩子「可以自己走路」

「明知道孩子不斷退化，可我到底可以為她做什麼？我到底該怎麼辦？」「很對不起她（孩子）」，這是身為母親心中最沉痛的吶喊，希望孩子「可以自己走路」成為她最卑微的願望；而正在一點一滴感受自己退化的SMA病友王潔沂（11歲），被問到是否知道身體之後會變怎樣？淡淡的一句「不知道」，卻讓旁人感到滿滿的不捨。

對漸漸失去肌力的SMA病友而言，要提筆寫字都相當困難，但王潔沂卻能克服種種身體上的障礙完成數幅書法作品，甚至抄寫心經，而這些作品也會於「身在其中 Include」特展中亮相。

超過九成不符合健保給付資格　病友與家屬盼跟進國際

國際上SMA病友治療的需求與急迫性受到重視，反觀國內，「罕見疾病防治及藥物法」立法20多年，是世界第五個立法保障罕病病友醫療權利的國家，至今卻有超過九成SMA病友仍盼不到健保給付藥物。根據罕病基金會統計， 2017至2021年罕病專款累積26億元未執行，2022年新增11.74億元罕藥預算更是歷年最高增幅，但截至10月僅三項替代性罕病藥物通過健保給付，對健保預算的財務衝擊非常低，幾乎為零，粗估罕藥專款仍有近10億未執行，若年底仍未用磬將被迫收回。致力於SMA藥物爭取的李怡潔再次呼籲：「政府既然已編列罕藥預算，應盡快讓SMA取得治療，而不是讓病友在無止盡的等待中失去救命機會。」

多媒體藝術家與病友攜手創作　生命故事反映社會真實樣貌

罕見疾病生命故事與新媒體藝術的結合，創造出了當代藝術不同的可能性，由周慶輝、施祥德、洪譽豪、陳穎亭、Fagem、張晏慈六位藝術家，橫跨攝影、紀錄片、新媒體、當代纖維、NFT、聲音等多領域，歷經一年多的籌劃準備，盼藉由SMA罕病病友的生命故事，呈現出社會對「生命權」議題的真實樣貌。

2022年醫療科技展登場　光麗生醫展現細胞技術與未來企圖

全台唯一確診CLS罕病　多重障礙卻展現強烈生命力

台灣醫療科技展　大同醫院談失智症

數位醫療發展成全球趨勢　金屬中心助業者共創市場新商機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀