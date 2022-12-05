台首位健力三項比賽「腦癌」患者！　六旬婦抗癌更樂活

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癌症成慢性病 25年死亡率下降、5年存活率提升台灣癌症基金會執行長賴基銘教授說，記得25年前剛創會時，國人對於癌症存有許多迷思「癌症是絕症」、「癌症宿命論」，直到現在大家都知道「癌症可以預防」，而且只要早期發現、早期治療，是可以治癒的，就算罹癌也有許多醫療與優質的照護系統，讓癌症慢慢成為慢性病。25年來癌症死亡率下降近2成(標準化死亡率 1996年143.5 、2021年118.2)、死亡年齡亦延後了近6歲(1996年63.7歲、2021年69歲 )，而五年相對存活率從20年前的46.1%(1995年-1999年)，到現在已超過6成(2015-2019年)，上升了近15個百分點。
癌症不可怕 學會共存積極過生活賴基銘教授指出，基金會每年舉辦十大抗癌鬥士徵選活動，就是要告訴國人，癌症並不可怕，癌症就像慢性病，透過鬥士們精彩的生命故事分享，了解雖然罹癌會面對許多課題，包括治療的選擇、癌後心理調適、生育保存問題、職場工作銜接、如何回歸正常生活等，但透過社會上許多資源與支持，都可以幫助自己學會與癌共存的新式生活學，同樣可以將生活過的精采。
抗癌故事集結出書 翻轉癌症三部曲十位抗癌鬥士的感人故事亦集結成《不只存活，還要樂活》一書，專欄更以「翻轉癌症 抗癌力大躍進」為主軸，從「癌可預防」、「癌活的久」、「癌要樂活」等翻轉癌症三部曲，再談及罹癌後不只要存活，還要樂活，每一章節前，安排名人訪談引導讀者進入主題，翻轉民眾對於癌症的制約想像，減少內心的不安和恐懼，看見希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55992
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