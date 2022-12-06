驚！雞排妹建議館長「穿防彈背心」出門：3/12他生日急需
九合一選舉民進黨慘敗，黑道等爭議成為選後檢討焦點之一。「館長」陳之漢與前時代力量立委黃國昌也在直播中砲轟民進黨「黑道治國」。對此，民進黨立院黨團昨（5）日表示，擬提案修正選罷法，明訂排黑條款。而「雞排妹」鄭家純則對館長喊話，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」，還說館長3／12生日急需防彈背心。不過排黑條款通過與穿防彈背心出門的關聯何在，讓許多網友看了摸不著腦袋。
編輯中心/綜合報導
民進黨團要推動修選罷法，經《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》判刑確定者不得參選。消息一出引發各界討論，有支持也有疑慮。
而鄭家純昨晚也立即在臉書發文表示，「這樣一來，下次館長再出事，就不會影射開槍的黑道，跟民進黨有關吧？」然後又在底下留言補充說，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」。
隨後鄭家純再繼續防彈背心的話題，「前幾天小商人跟我說，送防彈背心當生日禮物很酷，我回說好爛誰想要，今天我要認錯。館長生日312，目前急需」。雖然鄭家純似乎是想開玩笑，不過引來不少網友在底下留言質疑，「任何暴力犯罪被害人，不管怎麼樣的暴力型態、怎麼樣的政治立場，都不該因為暴力受害被調侃，有失厚道」、「就是要在別人傷口上灑鹽酸才會高興就對了」、「真的留點口德」、「開中槍的玩笑，好玩嗎」、「不要開這種玩笑，心腸好一點」。（編輯：倪浩軒）