心肌梗塞誤當染疫確診　還好診所院長判斷得宜與醫院合作搶命

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嚴重心律不整 搶救分秒必爭冠狀動脈心肌梗塞通常發作時，高達20％-30%的病人會來不及就醫而猝死，或是隨著急救時間遞延，心肌壞死的狀況迅速擴大，造成心肌受損嚴重，救活了也會導致心臟衰竭、影響生活品質，因此搶救經常是分秒必爭。
游先生在急救過程中，因併發嚴重心律不整，接受心臟電擊一次，所幸最後還是順利清除冠狀動脈中血塊、放入支架，及時挽回性命。
社區醫師把關 緊急送醫救命王維昌院長表示，游先生有三高病史，原本就屬於心血管疾病高風險族群，雖然血壓、血糖與血脂皆控制得當，但無法戒除的吸菸習慣仍可能加速動脈硬化、引發危機。游先生因為長期在診所回診與拿藥，讓王維昌院長對他的身體狀況瞭若指掌，就像家庭醫師，隨時可提供病人專屬的健康指引，但社區醫師要周全照顧病人，背後很仰賴後端合作緊密的區域醫院做為後盾，讓自己的病人在急性期時，接受必須的即時治療，後續再轉回診所，銜接日常健康照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55994
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