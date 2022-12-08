邱于芸批阻擋經營　獨董駁：沒好的公司治理就沒好公司

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為昭公信，獨董洪榮一則拿出三份會議紀錄，顯示審計委員會從3月起，就一再要求公司盡速出具財報，「 12月2日的審計委員會議上，公司經營團隊還是無法提供出具財會部門主管、總經理、董事長所蓋章以供審計委員會審議的110年度財務報告；然而本屆審計委員會還是提出審計委員會查核一一０年度決算報告的工作底稿來「指導」公司經營團隊努力的方向，希望透過主管機關『鑑識會計』之協助，來進一步完善110年度財務報告之正確性與完整性。2022年12月6日臨時董事會、與2022年12月7日股東會上提出的是財務會計報告初稿還是能獲得主管機關認可的年度財務報告？」
陳錦稷也說，「獨立董事在審計委員會上更要求應揭露事項應於財報中完整揭露，真實表達公司財務狀況。但當天的審計委會發現公司任命的會計主管不被金管會證期局所接受，也就是公司至今並沒有具備資格的會計主管。」
陳錦稷進一步還原審計委員會一年來在審議財報的努力過程，「今年3月18日審計委員會審議財報初稿，才發現占公司資產比重最高的投資性不動產未完成估價與入帳，此時距離法定三月底出財報只剩沒幾個工作天。當天審計委員會要求邱總經理與相關主管盡快完成不動產估價作業，完成投資性不動產公平市價的入帳作業，並要求與簽證會計師事務所充分溝通配合。接著到12月這段期間，審計委員會一再要求邱于芸完成不動產估價，完成入帳的動作；並要求公司盡快任命財會主管，完備會計制度，並與簽證會計師清楚列出雙方應辦理事項，盡快完成財報編製送會計師查核。」
陳錦稷表示，12月6日臨時董事會，他人在歐洲參加學術研討會，仍努力克服時差在當地時間半夜兩點，參加台灣時間九點的會議，「為了能在隔天12月7日召開的股東會上能有一份財報初稿，獨立董事無不全力配合公司，並盡力完備財報內容。當天也討論到財務報表上的簽章都是邱于芸一人所簽署，而邱董事長並不具備財會主管資格，是否能夠在會計主管一欄簽章。這些叮嚀，為的就是讓財報內容與財務資訊的真實性能夠盡力完整。」