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璀璨夜景｜下次約會就來這！　高空夜景佐美食享微醺之夜

璀璨夜景｜下次約會就來這！　高空夜景佐美食享微醺之夜
璀璨夜景｜下次約會就來這！　高空夜景佐美食享微醺之夜

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台北萬豪酒店20樓高空酒吧INGE’S Bar & Grill一站盡享台北跨年雙煙火─台北101、美麗華視野第一排，環抱270度絕讚視野，嗨玩最酷炫的「雙煙火高空跨年派對」，在火熱DJ show和璀璨煙火下迎接2023！

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位於大直美麗華商圈的INGE’S Bar & Grill名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦酒吧，不但是台北市時尚高檔餐廳，亦為人氣浪漫約會餐廳，霸氣坐擁270度遼闊視野，台北101、松山機場飛機起降、基隆河美麗景緻盡入眼簾，一旁還有美麗華摩天輪相伴。

台北萬豪酒店位於20樓的INGE’S Bar & Grill奢侈坐享遼闊無遮蔽的千萬夜景，也因為無高樓阻擋，高空酒吧戶外露天區風也大，最受歡迎為中間靠窗位置的室內休憩區，飽覽一大片璀璨夜色，亦可隨時出入露台吹風賞景。五星級時尚空間由紐約知名設計公司Studio MH操刀，以「蜂巢」為發想，打造室內酒吧區、露台區、室內休憩區、私人用餐區4種特色區域。最經典的酒款服務就有3類：INGE’S獨家黃金比例烈酒、風味調酒和豐富酒藏，光是絕版稀有威士忌和拍賣紅酒就超過500款。

店家資訊

INGE’S Bar & Grill

地址：台北市中山區樂群二路199號

電話：02-2175-7997

FB：TaipeiMarriottHotel

時間：週日至週四晚餐18:00-22:00（最後點餐21:30），酒吧17:00-01:00（餐點最後點餐00:00/飲品最後點單00:30）；週五至週六晚餐18:00-22:00（最後點餐21:30），酒吧17:00-02:00(餐點最後點餐01:00/飲品最後點單01:30)未滿18歲者，晚間22:00後不得進入或容留。高空跨年派對詳情請見官網或電洽



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