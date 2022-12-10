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台北萬豪酒店位於20樓的INGE’S Bar & Grill奢侈坐享遼闊無遮蔽的千萬夜景，也因為無高樓阻擋，高空酒吧戶外露天區風也大，最受歡迎為中間靠窗位置的室內休憩區，飽覽一大片璀璨夜色，亦可隨時出入露台吹風賞景。五星級時尚空間由紐約知名設計公司Studio MH操刀，以「蜂巢」為發想，打造室內酒吧區、露台區、室內休憩區、私人用餐區4種特色區域。最經典的酒款服務就有3類：INGE’S獨家黃金比例烈酒、風味調酒和豐富酒藏，光是絕版稀有威士忌和拍賣紅酒就超過500款。
店家資訊
INGE’S Bar & Grill
地址：台北市中山區樂群二路199號
電話：02-2175-7997
FB：TaipeiMarriottHotel
時間：週日至週四晚餐18:00-22:00（最後點餐21:30），酒吧17:00-01:00（餐點最後點餐00:00/飲品最後點單00:30）；週五至週六晚餐18:00-22:00（最後點餐21:30），酒吧17:00-02:00(餐點最後點餐01:00/飲品最後點單01:30)未滿18歲者，晚間22:00後不得進入或容留。高空跨年派對詳情請見官網或電洽
這篇文章 璀璨夜景｜下次約會就來這！ 高空夜景佐美食享微醺之夜 最早出現於 行遍天下旅遊網