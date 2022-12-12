▲ SUZUKI ALL NEW S-CROSS 真能日常出遊兩相宜？媽媽帶雙寶親自驗證！

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只是，在滿足日常使用需求之餘，若要帶著一家人出遠門旅遊、甚至需要歷經非鋪裝路面的洗禮才能讓孩子親近大自然，市場上的選擇便相當稀少，而 SUZUKI ALL NEWS S-CROSS 即是其一。這次，2GameSome 依舊突破傳統媒體框架，邀請到年輕夫妻及其兩位孩童，讓他們來一趟前所未有的大自然輕越野之旅！
進入車室，碩大的空間配置讓兩夫妻為之驚艷，尤其是媽媽在後方乘坐空間上相當有餘裕，縱使配置兒童安全座椅佔據了一定空間，但搭配兩段式座椅調整，媽媽還是能相當就手地照顧孩童。當然，SUZUKI ALL NEWS S-CROSS 的空間極大化優勢並非僅限於乘坐體感上，本車擁有 430 – 440 公升不等的基礎置物容積，若搭配 6 / 4 分離傾倒機制，能進一步擴增至 1,230 公升，媽媽認為，對於他們一家四口而言，這個空間表現算相當可圈可點。
此外，相較於這對年輕夫妻目前正在使用的代步工具，SUZUKI ALL NEWS S-CROSS 擁有相當多他們第一次接觸到的科技與配置。首先是整體控制佈局沒有任何過於繁瑣、複雜的安排，許多設計巧思都是因應操駕者本身就手的位置而設，尤以放置在中央處的 9 吋觸控螢幕，除解析度高且易於辨識，亦提供 Apple CarPlay、以及 Android Auto 等時下主流智慧型裝置互聯功能，前者更提供無線連接，夫妻兩也表示終於不用浪費時間找線了！
貼心降低父母疲勞 駕駛輔助全面搭載
或許不只是對這次受邀的夫妻，對於大多數小家庭來說，行車安全與便利性絕對是在購車時的首要考量，而 SUZUKI ALL NEW S-CROSS 也全面配置了 SUZUKI Safety Support 智能駕駛輔助系統，包含 ACC 主動式車距巡航控制、LDWS 車道偏離警示、BSM 車側盲點偵測、DSBS 雙感知器煞車輔助系統、RCTA 後方車側警示、以及 Weaving alert 駕駛疲勞警示等標配項目，極大化行車便利與安全。
前往目的地、途經國道的路途上，媽媽表示雖然是第一次接觸這些科技，但只要稍加熟識，透過方向盤旁的實體按鍵即可輕鬆完成操作，確實能夠減輕疲勞，能夠花更多心思在與另一半和孩子的相處上。
充沛動能、尖端科技 輕鬆成就越野能手
身為四輪驅動科技的先驅者，SUZUKI ALL NEW S-CROSS 除以新世代 1.4L Booster Jet 直列四缸渦輪增壓引擎搭配 48V輕油電科技造就出 129.2 ps / 23.9 kgm 的充沛動能，更配置 Allgrip 適時智慧型四輪傳動系統，駕駛者依據不同狀況，可在 Snow、Sport、Auto 與 Lock 之間自行切換。
駛進充滿不確定性的碎石路段，第一次面對越野情況的媽媽雖然偶有緊張，但在 Auto 模式的電腦系統偵測，以及搭配 Heartech 高剛性車體的先天優勢下，S-Cross 完善協助媽媽攻克各種路面，讓她得以舒適且輕鬆寫意地通過。此外，360 度環景顯示系統也能讓媽媽更精確地知悉前方路面狀況，讓她開得不亦樂乎！抵達後，一家四口在溪邊快樂玩耍，坦承這是他們不曾有過的美好體驗。
以科技解放生活 親子活動不再受限
經過為期一天的活動後，受邀夫妻對於 ALL NEWS S-CROSS 無論在日常生活使用甚或是越野性能都有著相當正面的感受，且各式功能操作順手易用，藉由本車的優勢，進一步釋放了親子活動的更多可能，要途經非人為裝設路面，進入大自然享受純粹的舒適快意，SUZUKI ALL NEW S-CROSS 都可以滿足需求，這也是目前市場上 CUV 級距中少有的優異特點；倘若你 / 妳是爸爸媽媽，家裡也有小孩，但無需一般 SUV 休旅車般的過大空間，不仿進展示中心好好體驗看看 SUZUKI ALL NEW S-CROSS，或許此次體驗過的一家大小臉上滿溢的笑臉，就會成為你未來入手後同樣的用車感受！