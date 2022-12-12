再3年台灣即進入「超高齡社會」！　健康關鍵曝

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攜手量販業者 食材選購重均衡國民健康署攜手連鎖量販通路品牌，於110年成立全國第一家營養選品示範門市，利用簡易營養問卷讓民眾瞭解自身飲食狀況，也提醒民眾從日常生活中，多攝取富含不同營養素的食物，以達到健康均衡的目標。
政府民間同協力 優化送餐、營養升級快速高齡化的現象在偏遠地區尤為明顯，採購食材的種類和管道相對於城市更為稀少。為改善偏鄉長者的營養狀態，國民健康署串連新北市政府衛生局、財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會、新北市平溪區十分社區照顧關懷據點與新北市平溪區菁桐社區發展協會等團隊，運用營養問卷協助服務人員，完成社區長者的營養需求盤點，並優化送餐的餐盒，使營養的質與量都能兼顧。
另外，新北市平溪區十分社區照顧關懷據點則因應人力需求，聯手送餐平台（銀色大門），提供偏鄉老人的營養餐點，並進行後續追蹤與關懷；而菁桐社區的蔬食餐盒，則透過「蔬食友善循環菜單」來改善營養不均的問題，讓偏鄉無論葷食、蔬食習慣的長者，皆能享受健康營養的餐食。
跨部會橫向聯繫 「部落行動菜車」滿足多元飲食需求國民健康署和原住民族委員會合作，110年從阿里山鄒族部落開始推廣；嘉義縣山美文化健康站透過族語老師的協助，將部落物產和營養知識結合，貼近部落長者生活；改造「部落行動菜車」，成為長者取得多元食材的便利管道。
今（111）年更拓點到南投縣仁愛鄉新望洋部落，與馬烈霸文化健康站合作展開深山型部落服務導入，透過泰雅族語的營養文化轉譯共學，讓部落長者瞭解並容易記憶。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56109
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