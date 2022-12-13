食物煮滾隔夜生細菌？ 冷凍食物一樣會變質！營養師破解食品安全

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營養師曾曉珊在IG粉專《食似營養》指出，細菌的生長與溫度有關，尤其食物含有水分和營養素，更是有利於細菌生長。溫度在7~60℃之間屬於危險溫度帶，細菌會在這個溫度範圍快速生長，因此食物保存時都要盡量縮短食物停留在這溫度的時間。食物溫度超過60度時細菌就會死亡，但仍要注意細菌毒素；溫度在8-59度之間細菌會大量繁殖；低於7度則細菌繁殖速度下降。
食物保存迷思
1.沒吃完的煮滾就可以放隔夜?
曾曉珊指出，食物煮滾時雖然菌已被殺滅，但無法殺滅細菌所產生的毒素，且當溫度緩慢下降、空氣落菌等，細菌仍會充滿在富有營養的食物鍋裡。
2.瓶裝飲料開封不用冰?
事售瓶裝飲料封瓶時都會進行殺菌，一但開封後不僅會有空氣落菌、就口飲用時口腔細菌會混入飲料中，細菌就會在瓶子裡繁殖。所以飲料沒冰放到隔夜再喝，就等於喝下「細菌濃湯」。
3.只要丟冷凍就不會壞?
冷凍雖然能夠降低細菌的繁殖，但並非殺死細菌，且家用冰箱冷凍庫經常開關、塞太滿，會影響冷凍效果，溫度上上下下的變動，還是會使食物慢慢變質。
食物保存
1️. 避免生熟食交叉汙染，並且使用公筷母匙；
2️. 食物不燙了就可以加蓋放入冰箱收藏，不需要等到常溫；
3️. 冰箱內放置70-80%滿就好，需保留空間讓冷溫循環；
4️. 勤洗手，除了食物本身的菌之外，手部也存在著許多細菌。
本文經 營養師曾曉珊 Instagram粉專《食似營養》授權報導
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