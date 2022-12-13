三分之一的女性受過家暴，比男性高10倍！專家：親密伴侶暴力可能導致自殘、自殺

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親密伴侶暴力是公認的精神疾病高危風險因子。經歷過親密伴侶暴力的人更有可能生活在貧困當中，可能也會經歷其他困難，不過即使調整了這些因素，親密伴侶暴力與自殘、自殺之間的關聯仍然很強。
來自倫敦大學的研究團隊對7000名成年人進行了面對面的訪談，調查內容涉及他們是否遭受過來自現任或前任伴侶在身體、性、財務和精神方面的虐待，以及是否有過自殺、自殘的想法。
對於一個人來說，即便一生中只經歷過一次親密伴侶暴力，也會對心理健康產生巨大的影響。調查結果表明，一生中經歷過一次親密伴侶暴力，在過去一年中自殘的風險是兩倍以上，有自殺想法的風險為兩倍，而真正試圖自殺的風險高達三倍！
如果在過去一年中遭受了親密伴侶暴力，風險更高；遭受的暴力類型越多，自殘和自殺的機率就越高。
「想自殺的人，很有可能是親密伴侶暴力的受害者。相關的專業人員應做好準備，了解那些自殘或有自殺風險的人是否正在經歷這種暴力，以采取相應的行動。」專家表示，親密伴侶暴力在英格蘭很常見，特別是在婦女中。性暴力的性別差距非常大，女性比男性多出約10倍，這也與自殘和自殺的幾率增高有關。
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