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三分之一的女性受過家暴，比男性高10倍！專家：親密伴侶暴力可能導致自殘、自殺

三分之一的女性受過家暴，比男性高10倍！專家：親密伴侶暴力可能導致自殘、自殺
三分之一的女性受過家暴，比男性高10倍！專家：親密伴侶暴力可能導致自殘、自殺

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夫妻或情人若起了爭執，許多人都會說旁人不便插手兩口子「家事」，然而，無論出於何種親密關係當中，暴力都是不被允許的。根據外媒Mirror的報導，有三分之一的女性和六分之一的男性在其一生當中的某個時刻曾遭受過親密伴侶暴力（Intimate partner violence），換言之，與暴力伴侶生活在一起的女性，人數是男性的兩倍。

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截至止2021年，臺灣每5名婦女中就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力，根據衛生福利部的調查，我國18~74歲曾有或現有親密伴侶的婦女，遭受伴侶暴力的一年盛行率為8.99%，終生盛行率高達19.62%！在各種暴力型態中，以精神暴力盛行率16.76%最高，其次依序是肢體暴力、經濟暴力、性暴力等等。

 

親密伴侶暴力是公認的精神疾病高危風險因子。經歷過親密伴侶暴力的人更有可能生活在貧困當中，可能也會經歷其他困難，不過即使調整了這些因素，親密伴侶暴力與自殘、自殺之間的關聯仍然很強。

來自倫敦大學的研究團隊對7000名成年人進行了面對面的訪談，調查內容涉及他們是否遭受過來自現任或前任伴侶在身體、性、財務和精神方面的虐待，以及是否有過自殺、自殘的想法。

對於一個人來說，即便一生中只經歷過一次親密伴侶暴力，也會對心理健康產生巨大的影響。調查結果表明，一生中經歷過一次親密伴侶暴力，在過去一年中自殘的風險是兩倍以上，有自殺想法的風險為兩倍，而真正試圖自殺的風險高達三倍！

如果在過去一年中遭受了親密伴侶暴力，風險更高；遭受的暴力類型越多，自殘和自殺的機率就越高。

翻摄自Pexels
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「想自殺的人，很有可能是親密伴侶暴力的受害者。相關的專業人員應做好準備，了解那些自殘或有自殺風險的人是否正在經歷這種暴力，以采取相應的行動。」專家表示，親密伴侶暴力在英格蘭很常見，特別是在婦女中。性暴力的性別差距非常大，女性比男性多出約10倍，這也與自殘和自殺的幾率增高有關。

 

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