吃糖像吸毒！甜食越吃越停不下來竟是「這個原因」

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▲吃糖只會讓身體像吸毒一樣上癮，不知不覺吃下更多糖
即便大家都知道攝取這些糖不健康，但為什麼還是會讓我們欲罷不能呢?
林葦說明，科學家們發現，當我們嘴巴吃進糖的同時，就會開始刺激大腦釋放讓人愉悅的物質「多巴胺」，但多巴胺維持的時間很短暫，有可能糖在嘴巴剛融化時多巴胺的濃度就下降了，導致大腦感覺到不滿足，進而產生想要吃更多糖的渴望，於是身體無法抵抗而不知不覺吃更多糖。
林葦在文中打個比方，就像吸毒的人吸食量會越來越大，當我們吃更多糖時，身體就會對糖更渴望，甚至停止攝取會很痛苦而產生類似吸毒（如吸食古柯鹼）的成癮現象。
林葦表示自己其實是個「甜食愛好者」，雖身為營養系學生，在畢業後開始工作初期，飲料還都是點「全糖珍珠奶茶」，直到在臨床工作以後、並家族的糖尿病史讓她意識到「該減糖了」，因此慢慢從「全糖」到現在可以完全的「無糖」。
林葦鼓勵民眾可嘗試先從減糖再到戒糖，就會發現身體很神奇的不再像以前需要很甜的口味，反而吃到太甜時，會自己下意識地反感。
本文經 營養師林葦 臉書粉專《樂營養-林葦營養師》授權報導
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