痛風發作後的兩個月，心臟病或中風風險增加一倍！醫：炎症常為心臟病的誘因

我是廣告 請繼續往下閱讀
痛風發作是否會增加心臟病發作和中風的風險？為了解決這個疑慮，研究小組查看了1997年至2020年間超過62500名英國痛風患者的數據，其中近10,500名患者在被診斷為痛風後，也出現心臟病發作或中風。
調查人員發現，這些患者在之前的兩個月內發生痛風發作的可能性是原來的兩倍。他們在三至四個月前發作的可能性也是1.5倍。排除了那些在得知自己患有痛風之前就被診斷為心臟病或中風的病人，此數據仍然成立。
此外，死於心臟病發作或中風的痛風患者，在發作的前60天內經歷痛風的機率是四倍以上，而在三至四個月內的幾率則為一倍。
教授指出，「風險的增加是暫時的，四個月後就會完全消退。」然而該結果表明，痛風發作與心血管事件的暫時性增加有關。
根據美國國家腎臟基金會的調查，美國大約有4%的成年人患有痛風。痛風主要是源於尿酸過量堆積，通常一次只會影響一個關節（通常是大腳趾關節）。
然而，這並不說痛風發作一定會導致心臟病，教授解釋這屬於「生物學上合理的情況」，而這項研究的設計是非常嚴謹的，內涵一系列潛在影響因素的考量，如每個病人的其他健康問題、處方藥歷史、經濟背景和生活方式等等。該研究結果於8月2日發表在《美國醫學會雜志》上。
幸運的是，許多痛風患者的慢性病都得到了控制，通過改變飲食習慣、服用有助於降低尿酸水平的藥物，就能夠防止痛風頻繁發作。然而這也引發一個新的問題，即便痛風沒有發作，患者是否也會有心臟病的風險？研究人員表示還需進一步調查。
目前的研究揭示了炎症通常會成為心臟病發作的誘因，無論這些炎症是出於感染還是代謝紊亂。雖然這一發現並不能證明痛風發作會直接導致心臟病發作或中風，但專家建議，患者應在痛風發作期間保持警惕，注意自己是否有心臟疼痛（心絞痛）和中風等跡象和症狀保持警惕，平日也需努力使痛風情況得到控制。
延伸閱讀
電腦族小心「滑鼠手」！ 醫師教4招助緩解痠痛麻
咬合不正成因多！2歲後戒掉「4習慣」 長大免辛苦矯正