阿公阿嬤有夠強！　9旬嬤舉起62.5公斤、7旬翁舉起147.5公斤

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44位阿公阿嬤參賽 90歲阿祖帶曾孫、71歲舉起147.5公斤為了鼓勵新手及長者，12月10日舉行的「聖誕老人硬舉大賽」，聚集了44位超過60歲的民眾參加，舉起的不單純只是重量，更是對生活和自我的肯定。
當中男性長輩們舉起100公斤者就超過4人，70歲的謝世炤更舉氣147.5公斤，創下長者組最高重量！最高齡90歲的凌周茶阿嬤，更帶著7歲曾孫一起參賽，輕鬆舉起62.5公斤，比去年參賽的45公斤進步許多，曾孫許峻睿也舉起了47公斤，現場驚呼連連，熱鬧非凡。
▲90歲的凌周茶，舉起62.5公斤。
▲70歲謝世炤訓練一年，成功舉起147.5公斤。
83歲沈劉阿嬤換人工關節 訓練後種菜、上樓梯沒問題83歲的沈劉阿味，髖關節、膝關節都已換成人工，仍感到無力、虛弱，下背部也常會抽痛。
今年初由兒子帶著一起加入訓練，至今健齡只有十個月，在賽事中輕鬆舉起50公斤。本來爬上樓梯都必須藉由手的力氣拉著扶手往上，開始訓練之後，肌力越來越強，精神變得比較好，步伐也越見輕鬆，上樓梯已經不是問題，每天早上都可以去菜園種菜、自己騎腳踏車買菜。
被問到訓練前會不會擔心受傷？沈劉阿嬤笑說：「拿不動就不要拿，自己可以拿多重就拿多重，不勉強就不會受傷。」教練也在旁邊補充，訓練全程都有專業人士在旁邊輔助，不會有問題。
▲83歲的沈劉阿味阿嬤，即使換了人工髖關節、膝關節，也能輕鬆舉起50公斤。
77歲徐阿姨買菜不用人陪 連爬五樓回家沒問題滿頭白髮的徐秀雲阿姨今年77歲，一般選手必須全神貫注、經過幾個呼吸，再一鼓作氣舉起，只見她提起六角槓跟買菜一樣輕鬆，成功獲得52.5公斤佳績，帶領她參賽的教練曾子桓更笑說應該幫她報更高的重量。（如主圖）
徐秀雲也是在女兒的推坑下一起開始訓練，至今訓練7個月，被問起訓練有什麼好處，她沒辦法一一說出，「我去買菜的時候只帶一個環保袋，本來沒想要買，結果第一攤買了四個芭樂、第二攤買了四個蘋果，一路買了菜頭、南瓜，再提回五樓的公寓。」訓練成果卻明顯反應在生活之中，她還說，本來膝蓋痛掛號要看醫師，結果訓練後不痛掛號都取消了。
女兒也表示，這樣自己白天上班，剩媽媽一個人在家也比較放心。
腦幹癌鬥士唐玉珍 訓練讓她不必終身臥床除了長輩之外，也有許多一般人「印象中」沒辦法進行重量訓練的「病人」。
今年57歲的唐玉珍，2年前開始常覺得頭暈、走路不穩，最後被兒子拖去就醫，才發現罹患惡性腦幹瘤，被判定未來可能沒有復原希望，必須終身臥床。
身為健身教練且具有護理背景的兒子，認為媽媽不該這樣走完一生，應該更有尊嚴地活下去，在與醫師討論之後後開始陪媽媽復健、訓練，「我們沒有進入長照系統，直接在家訓練後進入健身房。」
透過積極訓練，過程有苦有淚，但肌力訓練也扭轉了她的癌後人生，雖然必須仰賴輪椅移動，但是因為訓練，可以自己起身如廁、走動，不至於完全癱在床上。
唐玉珍成為台灣首位健力三項比賽的腦癌患者，也獲頒台灣癌症基金會十大抗癌鬥士，對於這樣的結果，母子倆也從未想過。本次比賽成功舉起77.5公斤，現場歡聲雷動，許多人不敢置信。
▲罹患腦幹癌的唐玉珍，在兒子（右）陪伴訓練下，舉起77.5公斤。
帕金森氏症、原發性震顫症 靠肌力訓練改善病情、獲自我肯定患有帕金森氏症的陳瑞德，今年62歲，比賽中更舉起115公斤。他相信人體有自我修復的能力，每天健走、訓練、打高爾夫，尋求任何可以幫助身體健康的事情。
「快樂可以刺激多巴胺分泌，做這些事情讓我很快樂，也對帕金森氏症很有幫助。」陳瑞德大方分享，訓練帶來的好處非常多，一方面是讓身體健康，另一方面也帶來的成就感和自我肯定。
另外，患有原發性震顫症的保羅阿公，今年66歲，比賽中舉起145公斤。原本做任何動作，如倒水、吃飯、寫字都顫抖到不行，被兒子誘拐進入健身房訓練肌力之後，步伐、日常生活也更穩健。
▲患有帕金森氏症的陳瑞德，今年62歲，挑戰115公斤成功。
肌力訓練擺脫病痛 長者生活自理不求人物理治療師既肌力訓練教練鄭宇劭表示，人類40歲後，每十年會流失8%的肌肉量，喪失肌肉會影響到人體的代謝、調節與行為能力。「肌少症」指的是人體因年紀增長導致肌肉流失的情形，肌力下降伴隨而來的是整體健康走下坡，增加走路不穩和跌倒的風險！藉由肌力訓練，不但能改善肌肉力量、肢體協調，更讓長者們生活有了其他重心與興趣。
練健康為推廣中高齡肌力訓練，因此希望藉《聖誕老人六角槓硬舉大賽》提供長者表演的舞台，也檢視自己的訓練成果，鼓勵自己也激勵他人，活動發起人黃元杰希望在這次賽事之後，能喚起大眾對於健康及肌力訓練的重視，一同為自己的健康把關，以訓練擺脫病痛外，更獲得自在人生。
▲長輩們以自身經驗鼓勵大家，活到老、動到老，才能健健康康。（以上圖片來源：練健康）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56154
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