特企／2022桃園數位生活節　千人共襄盛舉力挺元宇宙

特企／WACA攜手LINE購物商城　為中小商家拓展流量新賽道

▲電商開店平台 WACA 與 LINE 合作串接 LINE 購物商城服務，WACA 商家將可以在官網後台選取欲在 LINE 購物商城曝光的商品，一鍵完成上架。（圖／品牌提供）
▲電商開店平台 WACA 與 LINE 合作串接 LINE 購物商城服務，WACA 商家將可以在官網後台選取欲在 LINE 購物商城曝光的商品，一鍵完成上架。（圖／品牌提供）

本報訊

電商開店平台 WACA 今（13）宣布，與 LINE 合作串接 LINE 購物商城服務，WACA 商家將可以在官網後台選取欲在 LINE 購物商城曝光的商品，一鍵完成上架。推廣期更享有免年費及手續費減免等優惠，搭配 LINE 購物商城所提供的拼團、直播等導購服務，協助中小型電商開創新的曝光機會。

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「直播」與「拼團」　助力商家搶攻年末銷售潮

於今年7月正式上線的 LINE 購物直播，至今已累計超過4000萬觀看人次，用戶邊看邊買免跳轉，商家隨時開播免預約，還可享有在 LINE 購物商城首頁「直播大廳」曝光的機會。 另外，為把握電商團購商機，LINE 拼團功能也已於今年10月上線，商家可以為特定商品設定拼團優惠與活動期間，讓用戶可以自由發起拼團邀請好友一起購買，或在線上募集陌生人完成拼團，放大社群電商的優勢。

官網 + LINE 購物商城賣場　打造品牌流量池

「通路曝光，官網經營」，已成為許多品牌商家的銷售模式，而 LINE 購物商城與 WACA 的合作，更為商家們打下了長久經營的基礎。商家在 WACA 官網後台，可自行勾選欲上架到 LINE 購物商城的帶路品或話題品，當消費者在 LINE 購物商城完成下單後，便會自動加入商家 LINE 官方帳號好友，後續商家就能進一步對這些顧客進行再行銷，鼓勵他們至官網回購，累積更詳細的顧客消費資料。

而 WACA 商家也可於官網啟用以 LINE 帳號登入會員的功能，更可以針對 LINE 登入的會員，進行細節的分眾管理，根據會員消費紀錄、產品喜好、對品牌貢獻度等資料，篩選出特定會員名單，並將這批會員串接至 LINE 官方帳號後台作為訊息推播的受眾包，讓品牌宣傳更為貼近消費者的需求，活化品牌顧客流量池，為商店帶來源源不絕的回購。

WACA 實現開店無負擔　協助中小商家搶佔社群商機

台灣起家的 WACA 網路開店平台於 2015年成立，以「不抽成、不綁約、服務中小商家創業零門檻」的理念，截止目前為止，團隊已服務台灣超過 20,000多間商家拓展網路商機。這次與 LINE 購物商城的串接，也希望能搶先提供商家更多元的品牌曝光管道選擇，對於有興趣進駐 LINE 購物商城的商家，WACA 也將於 12月22日與 LINE 合作舉行線上說明會，與參加者分享進駐 LINE 購物商城的優勢，以及如何搭配官網打造不斷回流的鐵粉消費循環。期許更多商家能夠搭上 LINE 電商事業 所提供的社群購物解決方案，在未來更激烈的流量之戰中站穩腳步，取得先機。更多說明會詳細報名資訊請上 WACA 官網查詢。

WACA 官方網站：https://www.waca.net/

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