寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

每八位孕婦就有一位妊娠糖尿病　國健署補助篩檢

每八位孕婦就有一位妊娠糖尿病　國健署補助篩檢
每八位孕婦就有一位妊娠糖尿病　國健署補助篩檢

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】生下健康寶寶是每位媽媽在懷孕過程中最大期望。然而，懷孕期間賀爾蒙變化，會使血糖變得不穩定。雖然大多數孕婦的身體可以自我調節，但是有少數人的血糖沒辦法自然控制好，因此產生「妊娠糖尿病」。

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孕婦八分之一高血糖　嚴重恐胎死

臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科醫師許智堯指出，在台灣大約每八位懷孕的媽媽就有一位會有高血糖問題。高血糖對媽媽造成的合併症，除了生產時容易受傷之外，還會增加剖腹產機率。孕婦高血糖對寶寶的不良影響包括新生兒黃疸和新生兒低血糖，甚至可能會造成胎死腹中。

懷孕24到28週　國健署補助「妊娠糖尿病篩檢」　

要診斷妊娠糖尿病，最好是在懷孕24到28週時，至醫療院所做口服葡萄糖耐受試驗。因為妊娠糖尿病通常沒有非常明顯症狀，所以糖尿病學會建議所有孕婦都要接受妊娠糖尿病篩檢，而國民健康署也自110年7月1日起，新增補助妊娠糖尿病篩檢項目。

每日30分鐘運動　胰島素、口服藥控血糖

許智堯表示，診斷妊娠糖尿病的媽媽需要控制熱量攝取，每天做20-30分鐘適當運動，並監測空腹與飯後血糖。如果經過以上方法，還沒有辦法將血糖控制好，這時候就必須注射胰島素或使用口服藥物來把血糖降下來。醫師強調，嚴格控制血糖，才能降低媽媽和寶寶的併發症，達到最好的結果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55978

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