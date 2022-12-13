每八位孕婦就有一位妊娠糖尿病　國健署補助篩檢

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孕婦八分之一高血糖 嚴重恐胎死臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科醫師許智堯指出，在台灣大約每八位懷孕的媽媽就有一位會有高血糖問題。高血糖對媽媽造成的合併症，除了生產時容易受傷之外，還會增加剖腹產機率。孕婦高血糖對寶寶的不良影響包括新生兒黃疸和新生兒低血糖，甚至可能會造成胎死腹中。
懷孕24到28週 國健署補助「妊娠糖尿病篩檢」要診斷妊娠糖尿病，最好是在懷孕24到28週時，至醫療院所做口服葡萄糖耐受試驗。因為妊娠糖尿病通常沒有非常明顯症狀，所以糖尿病學會建議所有孕婦都要接受妊娠糖尿病篩檢，而國民健康署也自110年7月1日起，新增補助妊娠糖尿病篩檢項目。
每日30分鐘運動 胰島素、口服藥控血糖許智堯表示，診斷妊娠糖尿病的媽媽需要控制熱量攝取，每天做20-30分鐘適當運動，並監測空腹與飯後血糖。如果經過以上方法，還沒有辦法將血糖控制好，這時候就必須注射胰島素或使用口服藥物來把血糖降下來。醫師強調，嚴格控制血糖，才能降低媽媽和寶寶的併發症，達到最好的結果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55978
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