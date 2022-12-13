以為蟲咬竟變血管瘤！　醫揭「超不尋常症狀」快就醫

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血管瘤好發嬰兒時期 須盡早評估治療中山醫學大學附設醫院、醫學美容門診醫師蕭玉屏表示，血管瘤是一群血管內皮細胞增生的腫瘤組織，血管瘤常見發生在嬰兒時期，部份也會發生在成年人。在嬰幼兒時期的血管瘤稱為嬰兒血管瘤，盛行率約4%至5%，女生：男生比例約3:1，嬰兒血管瘤需要儘早地就醫評估與治療，嬰兒血管瘤可區分為前驅期紅斑、快速增生期、逐漸消退期、或穩定期。
改善血管瘤 「染料雷射」留疤機率低血管瘤的種類分為很多，某些血管瘤會合併症候群與顱內內臟的併發症，需要特別留意。建議即早使用外用藥（β阻斷劑藥物）或內服藥物（β阻斷劑藥物Propranolol）來控制，倘若血管瘤沒有消退，穩定期的血管瘤建議可以使用染料雷射，進行多次染料雷射以改善血管瘤，染料雷射與傳統手術切除或電燒不同，染料雷射比較不會有日後疤痕的產生。
血管瘤超過五顆 屬於高風險應儘速就醫此外，蕭玉屏醫師特別提醒，臉部特殊位置的血管瘤，例如臉部中線、鼻尖、下巴、下唇、脖子前緣與耳前鬍鬚分佈的位置，需檢查呼吸道有無合併的血管瘤，或是血管瘤生長速度太快，明顯超越身體的生長速度，或是分節性分佈的血管瘤、腰薦或會陰的血管瘤、超過5顆、以及大顆血管瘤，皆屬於高風險的血管瘤，須儘早就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56105
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