胃腸脹氣不一定是吃錯！醫揭「5大成因」伴血便黑便更加不能拖

▲胃腸脹氣不只是會導致腹部悶脹，還可能會有痙攣、想吐等症狀
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胃腸脹氣原因
新泰醫院肝膽胃腸科主治醫師江承翰在臉書粉專《江承翰醫師》表示，造成胃腸脹氣原因可以分成以下幾點：
1. 飲食習慣不佳：暴飲暴食、邊吃飯邊說話；
2. 攝入過多產氣食物或難消化的粗纖維：豆類、奶類、地瓜、馬鈴薯、糯米、花椰菜等；
3. 曾有腹部手術術後也較容易產生胃腸脹氣；
4. 腸內菌叢多樣性不佳：腸道菌叢越多樣，越容易穩定菌叢之間的生態平衡；
5. 其他相關疾病或藥物副作用：腸阻塞等各式胃腸疾病、膽囊炎、胰臟炎、婦科疾病、精神疾病、泌尿道感染或某些藥物的副作用。
脹氣是每個人都會遇到的問題，普遍可透過正確的飲食得到改善、平日用餐時細嚼慢嚥也能有效避免脹氣；但江承翰提醒民眾，若長時間持續腹脹未得緩解、甚至伴隨便秘數天、血便、黑便、持續噁心嘔吐等導致無法進食、影響工作及生活作息，一定要盡快就醫尋求適當的治療。
本文經 肝膽胃腸科醫師江承翰 臉書粉專《江承翰醫師》授權報導
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