內調、外敷搭配養出無瑕肌膚！皮膚科醫生揭秘養膚「三大維生素」及「兩大地雷」

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根據外媒Insider報導，美國傑克遜霍爾董事會認證的皮膚科醫生科布（Afton Cobb）、紐約市董事會認證的皮膚科醫生金（Hadley King）均表示，適度使用維生素保健品作爲內服保養，可以在保養的基礎上作爲加分項目，全方位養出水嫩肌膚。
皮膚科醫生推薦的成分一、維生素A
皮膚科醫生金直言，如果你只可以為你的保養流程選擇一項單品，請選擇含有視黃醇成分的保養品。維生素A衍生物可促進皮膚細胞更新、消除粉刺、均勻膚色，這些都有助於抗老。
二、維生素C
維生素C是膠原蛋白合成的關鍵之一，可最大限度地減少紫外綫對皮膚造成的損傷，從而幫助抗皺和抗老。但在選擇含有維生素C的保養品時，需要注意成分表，因爲維生素C是酸性物質，濃度太高會刺激皮膚。此外維生素C比較不穩定，暴露在光綫下可能變質。
三、維他命E
作爲內服保健品，當維生素C與維生素E兩者同時服用，可以穩定維他命C分子，比僅僅服用其中一種更有效。
▲ 皮膚科醫生推薦含維生素A及維生素C的保養品。（示意圖／Pixabay）
不推薦的內服保健品
一、生物素（Biotin）
生物素，也稱為維生素H、維生素B7，是維生素B的衍生物，存在於熟雞蛋、鮭魚、牛肝和酪梨中。雖然有些保健品將生物素吹捧為「養成健康皮膚、頭髮和指甲的關鍵」，但目前沒有足夠的研究表明它對皮膚有幫助，甚至可能對人體有害。
皮膚科醫生科布直言，服用生物素會擾亂肌鈣蛋白（Troponin）的實驗室結果，肌鈣蛋白是心臟病發作期間出現的體內標記物。若患者心臟病發作前正在服用生物素，可能導致醫生因爲肌鈣蛋白檢測結果不準確而做出錯誤判斷。
二、維生素K
維生素K被廠商吹捧於「可改善黑眼圈」，但目前幾乎沒有證據表明維生素K對皮膚保養的功效性，購買前需三思。
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