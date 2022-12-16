溫差大易心肌梗塞猝死　醫師教你「前中後」安心泡湯三步驟

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溫差大比低溫更容易導致猝死根據英國研究發現，氣溫每下降1度，未來2個星期及1個月內，罹患心肌梗塞的機率分別增加1.5%及2%。溫差大不僅增加心血管疾病機率，血壓也容易因此升高，引發心臟病或中風。
為何溫差大比低溫更容易讓人猝死？鄧欣一醫師解說，當溫差大時，人體的血管較容易收縮、痙攣、局部血管壓力升高，可能誘發血管斑塊破裂，導致血管內產生血栓，進而堵住血管，造成心肌梗塞發作。尤其三高患者、嗜抽菸者與有家族病史者為高風險族群，需特別注意溫差變動與泡湯安全。
心肌梗塞的警訊包括持續性的呼吸喘、胸悶、胸痛，且疼痛會擴及至肩膀、下巴、背部等，當休息後疼痛仍無法緩解，甚至出現冷汗、嘔吐及暈眩，嚴重者恐休克甚至猝死。民眾若出現上述症狀務必緊急送醫。
「前中後」安心泡湯三步驟心血管最怕忽冷忽熱，一下擴張、一下收縮。民眾若是想要安心享受泡湯，可把握「前、中、後」三個小訣竅。鄧欣一醫師建議，「泡湯前」避免大吃大喝；「泡湯中」適度補充水份；「泡湯後」若室內外溫差過大，需注意及時保暖。
高風險族群的泡湯的方式也很重要，避免短時間頻繁地「冷熱泉交替」，過度刺激心臟血管、水位高度不要超過心臟、每次泡10分鐘左右就起身休息、水溫控制在40度以下。把握好這些小訣竅，就可泡個舒適暖身的溫泉。而若平時已有心臟不適的民眾，計畫泡湯前可先至心臟科門診就醫，檢查諮詢是否適合泡湯及相關注意事項，才能減少憾事的發生。
國民健康署也提醒，若有心血管疾病及三高者要特別留意，酒精與麻辣等食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，心臟恐難以負荷，容易導致心肌梗塞、中風等意外，建議飯後1.5至2小時之後再泡湯；泡湯後也記得緩慢起身，以免暈倒發生溺斃意外；此外，民眾泡湯時最好攜帶健保卡、有親友陪同，若發生意外才能緊急通報救治。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56151
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