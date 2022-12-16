長期鼻塞別以為只是過敏　中年男就醫驚見「鼻竇腫瘤」

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鼻腔及鼻竇惡性腫瘤 男性居多、一成無症狀臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科醫師余育霖指出，鼻腔及鼻竇惡性腫瘤約佔上呼道腫瘤的3%，其中又以男性較容易發生，其他危險因子如煙霧及木屑暴露、皮革鞣製、化學製劑暴露及抽菸者。
而常見症狀其實和上述的常見鼻科疾病主訴差不多，嚴重者可能有臉麻、眼瞼下垂、結膜水腫、眼球活動異常、臉頰腫塊或牙齒鬆動等症狀；然而，仍約有一成的患者為無症狀者，容易導致延誤診斷。
內視鏡手術輔以放療、化療 早期診治預後佳依據不同的鼻腔及鼻竇腫瘤細胞形態，治療方式有些許不同。綜觀來說，鼻腔及鼻竇腫瘤局部或遠端轉移的機會皆不高，治療方式大多以手術為主。傳統上腫瘤切除為經由顏面部的側鼻切開術(lateral rhinotomy)，隨著醫療的進步，大多數的腫瘤可以藉由內視鏡手術(endoscopic sinus surgery)進行切除或減積，必要時輔以放射治療及化學治療達到良好的疾病控制。
與全身其他部位的惡性腫瘤一樣，早期發現早期治療效果較好；倘若延誤診斷，越容易產生大量出血、腦膜炎、腦脊髓液滲露、視野缺損、中耳炎或骨骨髓炎等嚴重併發症。
鼻腔問題多留意 症狀未改善應儘速就醫余育霖表示，鼻腔及鼻竇問題可大可小，初期大多可藉由口服藥物或是鼻內噴劑改善；倘若症狀長期用藥未見改善，應至耳鼻喉科門診就醫接受內視鏡檢查，儘早確立診斷儘早接受治療，手術大多有不錯的治療效果，必要時輔以後續藥物或放射治療。切勿忽視微小徵兆導致疾病進展而延誤治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56126
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