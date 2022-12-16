冬天分手機率X2　甩開「季節性憂鬱症」為感情加溫

我是廣告 請繼續往下閱讀
因此，情侶間平常覺得對另一半可以容忍的事情，在此時特別難以忍受，不滿的情緒累積多了，負能量就會增加、容易鑽牛角尖，甚至把舊帳翻出來吵，最終走上分手一途。
疫情激化爭執 全球離婚暴增不僅如此，近年新冠病毒肆虐，分手與情緒不穩的狀況更為嚴重。石瀝新說明，當疫情嚴重加上民眾不便出門，讓人增加密集相處的壓力，情緒也容易在壓力下變得不穩定。尤其夫妻長時間居家防疫，激化原本就有的婆媳問題、教養問題等，也讓本來可以被擺一邊的關係問題浮出水面。當一方碎念而另一方不耐煩，就容易導致感情不睦、夫妻失和。
據《BBC》報導，疫情爆發後，世界各地分居或申請離婚的人數急劇上升。美國一家大型法律合約諮詢網站統計，2021年離婚協議案的營業額增長34%；英國著名律師事務所司徒華慈（Stewarts）的諮詢量也增長了122%。
外出散步紓壓 培養共同興趣當過往曾受到季節性憂鬱症的影響，石瀝新分享，可在冬天來臨之前提前預備並穩定自己的狀態；若是另一半有憂鬱情緒，也可以適度地包容或提醒。
由於季節性憂鬱症與天氣或日照影響有關，推薦可外出散步紓壓，若是因居家防疫或是冬天下雨不便外出，想要避免與另一半在家裡乾瞪眼，可以規劃一些雙方都有興趣的室內活動，便可緩和雙方的情緒。若當面對壓力或挫折出現無法調適的嚴重情形，則建議前往身心科尋求專業醫師協助，或善用學校與社區的心理諮商資源，避免勞燕分飛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56196
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw