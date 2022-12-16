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【瘋世足】大腿拉傷近五分之一恐再發　醫授治療原則

【瘋世足】大腿拉傷近五分之一恐再發　醫授治療原則
【瘋世足】大腿拉傷近五分之一恐再發　醫授治療原則

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】在所有足球傷害當中，腿後肌肌腱損傷的受傷比例從2001/02年的12%增加到 2021/22年的24%。腿後肌肌腱受傷導致足球員因傷無法訓練的比例在過去20年逐漸上升。

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在所有報告的腿筋損傷中，約有18%是複發性的，其中超過三分之二發生在足球運動員重返賽場後的2個月內，因此正確診斷、擬定治療與重返訓練的計畫非常重要。

腿後肌拉傷可能的症狀

腿後肌急性拉傷可能的症狀包括在身體突然加速或減速瞬間，大腿後方出現劇烈疼痛出現並可能伴隨斷裂聲響、可能感覺到緊繃甚至痙攣，有時走路或站立也會感到疼痛。

腿後肌拉傷治療原則

急性發炎降低後，在不造成疼痛下進行伸展活動，也可以在降低負荷下進行有氧運動訓練；此外應根據每個人不同的狀況，例如不同的損傷程度、過去運動習慣等制定適合的肌力訓練（包含下肢穩定度及最大肌力還有核心控制）。此外也需要適度伸展運動持續避免受傷肌肉沾黏、訓練本體感覺(包括重建平衡感和促進身體感受正確動作的能力)。正確的傷後訓練可以大幅度降低再次傷害的可能。

腿後肌傷害的復健動作示範

研究證實最有效的訓練動作為「北歐腿後肌捲曲運動」(Nordic exercise / Nordic hamstring curl)，惟難度較高，若無法執行可以硬舉、橋式入門
研究證實最有效的訓練動作為「北歐腿後肌捲曲運動」(Nordic exercise / Nordic hamstring curl)，惟難度較高，若無法執行可以硬舉、橋式入門
研究證實最有效的訓練動作為「北歐腿後肌捲曲運動」(Nordic exercise / Nordic hamstring curl)，惟難度較高，若無法執行可以硬舉、橋式入門。

啞鈴硬舉
啞鈴硬舉
橋式運動
橋式運動
（文／台灣運動醫學學會副秘書長/杏仁復健科診所院長  林杏青醫師）

（圖／杏仁復健科診所治療師  黃彥魁）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56201

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