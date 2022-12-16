【瘋世足】大腿拉傷近五分之一恐再發　醫授治療原則

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腿後肌拉傷可能的症狀腿後肌急性拉傷可能的症狀包括在身體突然加速或減速瞬間，大腿後方出現劇烈疼痛出現並可能伴隨斷裂聲響、可能感覺到緊繃甚至痙攣，有時走路或站立也會感到疼痛。
腿後肌拉傷治療原則急性發炎降低後，在不造成疼痛下進行伸展活動，也可以在降低負荷下進行有氧運動訓練；此外應根據每個人不同的狀況，例如不同的損傷程度、過去運動習慣等制定適合的肌力訓練（包含下肢穩定度及最大肌力還有核心控制）。此外也需要適度伸展運動持續避免受傷肌肉沾黏、訓練本體感覺(包括重建平衡感和促進身體感受正確動作的能力)。正確的傷後訓練可以大幅度降低再次傷害的可能。
腿後肌傷害的復健動作示範研究證實最有效的訓練動作為「北歐腿後肌捲曲運動」(Nordic exercise / Nordic hamstring curl)，惟難度較高，若無法執行可以硬舉、橋式入門。
（文／台灣運動醫學學會副秘書長/杏仁復健科診所院長 林杏青醫師）
（圖／杏仁復健科診所治療師 黃彥魁）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56201
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