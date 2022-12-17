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婦女健康調查出爐！台灣第一領先中日韓　但「預防保健」待改善

婦女健康調查出爐！台灣第一領先中日韓　但「預防保健」待改善
婦女健康調查出爐！台灣第一領先中日韓　但「預防保健」待改善

健康醫療網

根據豪洛捷發布的全球婦女健康指數調查結果，台灣連續兩年婦女健康指數排行第一，不但打敗瑞士、挪威等世界前10大健康國家，還領先日本、韓國、中國等鄰近國家，成為亞洲唯一排名前十的國家。

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不過，負責說明調查結果的銷售總監盧文偉表示，調查中發現台灣女性在「預防保健」這部分指數偏低，而且與去年相比分數下降，這一塊是台灣需要再改善的部分。

五大面向調查婦女健康　台灣排行第一領先中日韓

為了協助各國擬定策略確保女性未來的健康，豪洛捷公司與蓋洛普市調公司合作，以「預防保健」、「健康與安全」、「情緒健康」、「個人健康」、「基本需求」五大面向作為全球婦女健康指數調查基礎。盧文偉指出，這五大面向與女性平均壽命呈現正相關，可解釋超過80%女性的平均壽命之關聯性。

調查涵蓋122個國家，共有12萬7千多人的樣本，結果顯示調查指數滿分100分中，2021年全球女性健康平均指數為53分，較2020年54分低，顯示出全球婦女健康狀況並未進步，然而台灣在這樣的情形下，女性健康指數卻進步了，從去年的69分提升到70分，而且連續兩年位居全球婦女健康與醫療表現第一名。

此外，台灣也是亞洲唯一進入婦女健康指數排行前十名的國家，領先鄰近的日本（63分）、中國（63分）、南韓（62分）等國。而在全球排行中，婦女健康指數最低的國家為阿富汗，僅有22分，盧文偉也提到，將2020年的排行與2021年相比較，發現許多2021年健康指數偏低的國家，在2020年也同樣處於低分。

全球婦女心理健康指數↓　5大面向分數倒數第二

而將2020年與2021年調查結果比較後也發現，在「心理健康」層面，2021年女性負面情緒（包含擔憂、壓力、憤怒、悲傷）指數增加，其中悲傷更是增加了6個指數，負面情緒不僅比2020年嚴重，負面情況更勝於過去10年，全球「心理健康」指數由2020年的68分下降到64分，在五大面向中更是倒數第二低的，可見全球婦女的「心理健康」仍需要更多的關注與改善。

「預防保健」分數超低！　台灣有待加強

另外，在五大面向中分數最低的為「預防保健」，與其他四項分數落差極大，其餘四項指數全球皆有六、七十分，但在「預防保健」全球只有19分，台灣也只有21分，而且比去年24分低，是五大面向中分數最低、退步幅度最大的，盧文偉指出，雖然台灣「心理健康」指數高於全球平均，但還需再改善。

根據調查顯示，儘管心臟病、癌症是全球主要死因之一，但在2021年，全球只有34%的女性會檢測血壓，只有12%的女性在過去一年中曾做過癌症檢測，而對於全球女性死因排行第六的糖尿病，也僅有19%的女性曾做過糖尿病相關檢測。

全球醫療事務副總裁Susan Harvey醫學博士指出，預防保健措施是影響女性壽命、生育、對抗疾病最關鍵的第一步，如果沒有定期做篩檢，可能會導致日後更嚴重的併發。因此呼籲，全球婦女應定期篩檢，及早發現、及早治療，持續追蹤以預防併發症發生。

雖然在這項調查報告中沒有呈現出各國調查人數比例、年齡層分布等，對於調查方式、問題設計、分數統計分析方式等也未加以說明，但這項調查結果仍可以作為各區女性健康狀況的參考與建議。

北亞區總經理Jon McMillan表示，希望這些數據得以讓台灣與世界各地的健康照護相關單位，上至政府與醫療機構，下至地方組織與家庭，針對全球婦女所面臨的健康、安全、基本需求以及心理狀態等問題，做更具建設性的討論，並擬定有效的解決方案。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56192

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