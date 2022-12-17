婦女健康調查出爐！台灣第一領先中日韓　但「預防保健」待改善

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五大面向調查婦女健康 台灣排行第一領先中日韓為了協助各國擬定策略確保女性未來的健康，豪洛捷公司與蓋洛普市調公司合作，以「預防保健」、「健康與安全」、「情緒健康」、「個人健康」、「基本需求」五大面向作為全球婦女健康指數調查基礎。盧文偉指出，這五大面向與女性平均壽命呈現正相關，可解釋超過80%女性的平均壽命之關聯性。
調查涵蓋122個國家，共有12萬7千多人的樣本，結果顯示調查指數滿分100分中，2021年全球女性健康平均指數為53分，較2020年54分低，顯示出全球婦女健康狀況並未進步，然而台灣在這樣的情形下，女性健康指數卻進步了，從去年的69分提升到70分，而且連續兩年位居全球婦女健康與醫療表現第一名。
此外，台灣也是亞洲唯一進入婦女健康指數排行前十名的國家，領先鄰近的日本（63分）、中國（63分）、南韓（62分）等國。而在全球排行中，婦女健康指數最低的國家為阿富汗，僅有22分，盧文偉也提到，將2020年的排行與2021年相比較，發現許多2021年健康指數偏低的國家，在2020年也同樣處於低分。
全球婦女心理健康指數↓ 5大面向分數倒數第二而將2020年與2021年調查結果比較後也發現，在「心理健康」層面，2021年女性負面情緒（包含擔憂、壓力、憤怒、悲傷）指數增加，其中悲傷更是增加了6個指數，負面情緒不僅比2020年嚴重，負面情況更勝於過去10年，全球「心理健康」指數由2020年的68分下降到64分，在五大面向中更是倒數第二低的，可見全球婦女的「心理健康」仍需要更多的關注與改善。
「預防保健」分數超低！ 台灣有待加強另外，在五大面向中分數最低的為「預防保健」，與其他四項分數落差極大，其餘四項指數全球皆有六、七十分，但在「預防保健」全球只有19分，台灣也只有21分，而且比去年24分低，是五大面向中分數最低、退步幅度最大的，盧文偉指出，雖然台灣「心理健康」指數高於全球平均，但還需再改善。
根據調查顯示，儘管心臟病、癌症是全球主要死因之一，但在2021年，全球只有34%的女性會檢測血壓，只有12%的女性在過去一年中曾做過癌症檢測，而對於全球女性死因排行第六的糖尿病，也僅有19%的女性曾做過糖尿病相關檢測。
全球醫療事務副總裁Susan Harvey醫學博士指出，預防保健措施是影響女性壽命、生育、對抗疾病最關鍵的第一步，如果沒有定期做篩檢，可能會導致日後更嚴重的併發。因此呼籲，全球婦女應定期篩檢，及早發現、及早治療，持續追蹤以預防併發症發生。
雖然在這項調查報告中沒有呈現出各國調查人數比例、年齡層分布等，對於調查方式、問題設計、分數統計分析方式等也未加以說明，但這項調查結果仍可以作為各區女性健康狀況的參考與建議。
北亞區總經理Jon McMillan表示，希望這些數據得以讓台灣與世界各地的健康照護相關單位，上至政府與醫療機構，下至地方組織與家庭，針對全球婦女所面臨的健康、安全、基本需求以及心理狀態等問題，做更具建設性的討論，並擬定有效的解決方案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56192
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