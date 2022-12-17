找回你的平坦緊緻小肚肚　醫建議先評估再選擇

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醫師評估鬆弛程度 再選擇合適療程上述這些因素環環相扣，不僅讓腹部的外觀受到影響，包含腹腔內的肌肉撐開、膠原纖維斷裂等，都是不可逆的組織傷害。想要有效改善這些問題，必須先由專業醫師視診、觸診評估，確認肌膚狀態和腹直肌筋膜的鬆弛度，再選擇合適的療程。張世幸醫師指出，若僅是輕微皮層老化造成的鬆弛，可選擇非侵入的電音波拉提療程，利用熱能刺激膠原蛋白的建立與新生，同時汰換舊有老廢細胞、加速新陳代謝，術後1～3個月 就能感覺到肌膚的緊緻拉提。
「不過，如果屬於中重度的腹部鬆弛下垂，就建議接受腹部整形手術。」張世幸醫師說明，依據腹部的鬆弛程度，手術可分為「局部腹部拉皮」或「全面腹部拉皮」兩種，其原理都是在腹部透過適當的切口，將被撐開的腹直肌肉收緊，同時移除多餘的脂肪與贅皮，並且將內臟脂肪推回內部，改善因鬆弛而變形的部位，使腹部恢復原有平坦的外觀。
- 局部腹部拉皮
- 全面腹部拉皮
營養、睡眠、塑身衣 可加速傷口癒合若本身的脂肪層較厚，或是腰側、背部脂肪較多，除了希望腹部拉皮手術改善鬆弛，還想要合併雕塑體態，建議利用「威塑抽脂系統」輔助來改善外觀。張世幸醫師指出，威塑系統僅針對脂肪細胞作用，可保留腹壁內的血管、淋巴管，不會破壞其他正常的組織與神經，所以能夠減少出血及術後腫脹，十分適合與腹部拉皮手術相互搭配。
接受腹部拉皮手術後，3～7天內會感到輕微疼痛，活動上也會稍微受限，建議盡可能多躺臥休息，避免大動作的伸展；飲食方面應力求清淡營養，尤其要避免菸酒、不吃辛辣刺激食物，平均1～2週後即可順利消腫，3～4週後可恢復正常運動。此外，手術後4～6週內必須穿著塑身衣來協助加壓，期間也要遵循醫囑，按時服用消炎藥物，每天睡眠至少八小時，這些都是幫助傷口癒合的好方法。
疤痕隱藏於比基尼線內 亦可雷射淡化、按摩幫助改善無論是局部或全面的腹部拉皮手術，疤痕都位於內褲可以覆蓋的部位，即使穿上比基尼也不露痕跡。儘管如此，若希望徹底淡化疤痕，可以積極塗抹除疤凝膠，或接受疤痕雷射療程來改善，一個月後再搭配按摩油及按摩器具，幫助增加肌膚的緊實與彈性。
張世幸醫師也提醒讀者，若想告別腹部的鬆弛下垂，術前必須多瞭解各類腹部緊實相關療程的原理，並且和專業醫療團隊充分溝通，確認不同術式可能產生的副作用，再選擇風險最小的治療方案，才能在安全的前提下找回平坦小肚肚，真正放心地變美喔！
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55958
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