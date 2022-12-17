C肝達「微消除」目標！　花東用藥治療已趨近八成

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C肝微消除 趨近八成用藥治療健保署自106年起開放支付C型肝炎全口服新藥，截至111年10月31日止，全國已有14萬4,196人接受治療，其中花東鄉親4,636人，再加上早期干擾素治療2,855人，合計7,491人，依在籍在戶人口及C肝盛行率推估花東地區C肝藥物治療約9,700人左右，目前已趨近八成接受C肝治療的微消除目標。
東區業務組組長李名玉表示，為提高C肝治療可近性，讓更多患者及早治療，健保C型肝炎全口服新藥已逐步放寬用藥條件，並於去(110)年10月22日公告取消C肝全口服新藥處方醫師的科別限制，花、東兩縣目前已有45家醫療院所加入「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」。
C肝篩檢、治療一條龍 就近用藥更便利健保署配合國家消除C肝政策，建置健保醫療資訊雲端查詢系統「B、C肝炎專區」，讓醫師能有效掌握C肝患者跨院所的就醫、用藥、檢驗檢查資料；並開放C肝全口服新藥處方不限消化系專科別，期透過C型肝炎篩檢治療一條龍，讓醫師能在民眾接受篩檢發現C肝後，在地就近提供治療，降低民眾在轉介他院治療過程中，產生失聯未就醫的機會，大幅提升C肝治療的可近性。
年滿45-79歲 C肝患者免費口服藥治療健保署呼籲年滿45-79歲民眾(原住民族放寬至40-79歲)，尚未接受國民健康署「成人預防保健服務B、C肝炎免費篩檢」者，主動前往辦理預防保健服務的醫院或診所檢查，若確診為C型肝炎的民眾，可於原篩檢之醫院或提供C型肝炎治療之診所接受C肝全口服新藥治療，免受肝苦危害健康，及早發現及早治療，守護彩色人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56130
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