林襄招認與孫生初體驗地點！入浴秀養眼 沈玉琳：快截圖
啦啦隊成員林襄今年進駐沈玉琳的網路節目《威廉沈歡樂送》，擔任助理主持，點閱率節節高升，年末推出溫泉感謝祭特輯，和「呆萌女神」元元一起「逞胸」，讓觀眾大飽眼福，向來直率的林襄被問到和前男友孫生初體驗的地點，也大方招認「在他家」，超大尺度問題讓元元嚇一跳，直呼「問這種，太可怕了吧？」
記者江芷稜/綜合報導
泡溫泉是《威廉沈歡樂送》的招牌單元，兩位女神首次合作，就要大膽穿著比基尼入浴，畫面波濤洶湧相當養眼，沈玉琳忍不住對著鏡頭說，要大家「趕快截圖」，隨後大尺度問答，若說謊就得挨罰，用拖鞋拍打臀部，已經有經驗的林襄，對於主持人的提問一一吐實，包括上一次溫泉共浴的對象是誰，林襄大方透露是目前從事潛水行業的前男友，並祝福舊愛早點考到潛水執照。
被問及是否有泡溫泉擦槍走火的經驗，林襄坦言沒有，和孫生的初次親密接觸就是在對方家，不過前男友很害羞，交往3年次數不多，大方回答的態度非常淡定，元元驚訝問題尺度太可怕了，沈玉琳則笑回：「如果是發生在酷炫家才可怕，在孫生家有什麼可怕的」。
節目要求林襄和元元送飛吻、嬌喊「雅美蝶」，還要扭腰擺臀大跳香豔肚皮舞，給觀眾們當福利，兩女照單全收，絲毫不嬌柔做作，讓網友看完大讚，「兩大女神合作太香了！元元自然不造作真的好可愛」、「這集會破點播紀錄嗎？元元女神最棒，誠意滿分」、「林襄太可愛了！ 不知不覺一直看歡樂送看到年末了」。