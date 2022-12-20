國衛院首度發現！癌細胞不怕酸還會演化　適應機轉使侵襲潛力↑

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癌細胞周邊變弱酸微環境 國衛院研究癌細胞長期演變癌細胞本身有特殊的代謝作用「瓦氏效應」，會產生乳酸、氫離子等酸性物質，當癌細胞快速增生時，血液運載速度趕不上癌細胞代謝速度，這些酸性物質便會堆積，使腫瘤組織周遭1公分左右的微環境，由原本正常的弱鹼性（pH值7.4±0.05）逐漸變為弱酸性（pH值6.0-6.9）環境。
過去許多研究觀察癌細胞在弱酸環境下的型態變化，最長只觀察3個月，然而張文祥表示，癌症是長期的慢性疾病，過去這些研究都只能看見癌細胞對弱酸環境的早期反應。
因此國家衛生研究院癌症研究所、生醫工程與奈米醫學研究所以及清華大學生命科學院共同合作，利用高致命性的胰臟癌細胞，探討癌細胞長期處於不利於生長的弱酸環境下會如何演變。
癌細胞有可逆性適應機轉 一年後就不怕酸還可侵襲轉移研究團隊將胰臟癌細胞培養於pH值6.7±0.1的弱酸環境中，並以培養時間區分為短酸組（2-3週）、中酸組（5-6個月）、長酸組（11個月-1年），將各組與pH值7.4正常環境下的癌細胞進行比較。
在2-3週時，癌細胞確實和過去研究發現相同，會產生型態變化，而且生長速度會變慢，不過觀察一年後發現癌細胞長期處於弱酸環境下，會發展出一套極為獨特而緩慢的可逆性機轉，細胞型態雖然早期會改變，但一年後會回復至正常酸鹼環境下的癌細胞型態，生長速度也會回復到原本的生長速度。
不僅如此，癌細胞中的能量工廠「粒線體」，一開始會聚集變成長條粒線體，但長期下來，粒線體會回復成原來的型態並停留在癌細胞細胞邊緣，張文祥推測，粒線體聚集在細胞邊緣應該是為了方便之後轉移，就近就有能量工廠可以使用。
國衛院推測未來治療朝「這」發展 需有更多實驗、研究研究發現癌細胞的適應機轉，包含細胞型態的可逆改變、生長速率的可逆調整、代謝表徵的可逆變化、粒線體動態重編程等，這些機轉能調節癌細胞對酸性環境的急性反應與慢性適應，並讓癌細胞遷移和侵襲的潛能增加。張文祥表示，這項研究也可看出，癌細胞真的相當頑強，不僅能大量增生、侵襲轉移，還有特殊的適應能力，真的是可敬的對手。
對於研究結果未來可如何運用在癌症治療上，張文祥推測，也許能改變癌細胞微環境酸鹼值、改變癌細胞代謝能力，破壞其適應能力或是延緩適應時間來控制癌症，在癌細胞對弱酸微環境產生早期反應時就進行阻斷，避免癌細胞演化，但是通常民眾很難在這麼早期時就發現癌細胞，這些治療方向也都還只是推論，目前醫療技術也還無法達成。
此外，他也提到這項研究是在實驗室培養皿環境下進行，回歸到人體實際情況還有待研究，後續還需要更多的實驗證實，不過研究也給予未來治療發展、癌細胞研究新的希望與方向。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56238
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