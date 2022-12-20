製茶老師傅突冒1.4公分肝癌　「精準放射治療」撲殺癌腫瘤

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精準身體立體定位放射治療 減少組織傷害放射腫瘤科主任許維中表示，由於該患者的肝腫瘤太靠近血管，不適合開刀切除或電燒，其腫瘤又不是很大，很適合採用身體立體定位放射治療，以精準的標靶光子刀，由人工智慧監測患者在放射治療中產生的呼吸誤差，聰明的標靶光子刀會如影隨行跟著患者呼吸捕捉腫瘤的正確位置，減少肝臟正常組織的傷害。
配合呼吸調控系統 連續五天接受放療由於身體立體定位放射治療要求精準，其放射治療的劑量可提高五倍。許維中主任說，除了治療前必要配合呼吸調控系統的時間外，真正實際執行放射治療每次約四分鐘，該患者連續五天，每天接受一次放療。而傳統的放療至少要接受二十至三十次的治療。該患者在完成療程後經電腦斷層追蹤，證實他的肝已無明顯可見腫瘤，表示癌細胞已完成撲殺。
B、C肝應定期追蹤 避免變成肝癌許維中主任提醒，有B、C肝的民眾要定期追蹤治療，一般來說C肝是有可能在10至15年發展為肝癌，通常在發現時都已超過一公分以上。
另外，有約30-40％的肝癌患者，其胎兒蛋白指數會呈現正常，建議肝癌的高危險群民眾，最好定期透過超音波、電腦斷層或磁振造影，來檢查自己肝臟的情況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56158
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