一路旺到明年！冬至「4生肖」財運爆棚　他偏財運也起飛

為退休後財務自由做準備　《影響力講堂》理出美好人生

▲阮慕驊老師分享自身經驗，為同學解答理財上的疑難雜症。(圖／影響力教育基金會提供)
▲阮慕驊老師分享自身經驗，為同學解答理財上的疑難雜症。(圖／影響力教育基金會提供)

生活中心/綜合報導

人們在日復一日的工作生活中，除了追逐自己的夢想外，最希望能達成的事情無非就是可以「財務自由」。對此，影響力教育基金會與宏盟媒體集團合辦的《影響力講堂》系列講座本月就邀請到「財經一路發」、「財知道」、「財經慕House」等知名節目的主持人，財經專家阮慕驊老師，分享他的親身體悟，分別從各個不同的人生階段提供理財及建議，建立理財思維，理出美好的人生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「退休一定會來，不要害怕和逃避。」阮慕驊老師直言，所以人對於退休都應該積極、正向的去面對它，他認為，退休不是人生的終點，反而將是一個全新的開始。那退休前需要準備些甚麼呢？阮老師指出，除了健康、財務外，更重要的就是一個積極、正向的心靈。

阮慕驊指出，對於自己退休金的規劃應該越早開始準備越好，因為一切的規劃都會受到通貨膨脹率以及薪資成長率的影響，越早開始將資金進行投入，就可以越早達到自己所設定的退休標準；除了理財外，阮慕驊老師也鼓勵聽眾可以培養多元的興趣，為退休後的生活做好準備。阮慕驊認為，一個人的影響力就是一種思想、行動的傳達，就以86歲高齡登上聖母峰的渡邊玉枝為例，她向世人展現了一項全新的成就，鼓勵更多人去追求自己的夢想，而這就是一種影響力的傳達。

不僅退休需要做好萬全的準備，在求職的過程中更是如此，影響力教育基金會執行長，也是知名人力資源專家的黃至堯博士指出，許多人在求職的過程中走了許多冤枉路，所以為自己設定一個明確的目標相當重要。

影響力教育基金會為了幫助正在進行自我探索、提升職場競爭力朋友們，找到自己未來的方向、打造個人品牌，推出「職涯經紀人」提供如《影響力講堂》等公益講座、職涯探索、高中職業體驗課程，協助各位在求職路上順利前進；基金會也致力於公益活動，將在聖誕節期間舉辦公益募款活動，募得的款項將全數用於支持公益教育，幫助孩子在職涯路上找到正確的道路，更邀請您共同響應公益，詳細活動資訊請關注影響力教育基金會FB官方粉絲團。

▲影響力教育基金會舉辦公益募款活動，鼓勵民眾一同支持公益教育。(圖/影響力教育基金會提供)
▲影響力教育基金會舉辦公益募款活動，鼓勵民眾一同支持公益教育。(圖/影響力教育基金會提供)

影響力講堂「順勢溝通」　一句話就抓住人心

點亮人生北極星　影響力基金會助青年規劃職涯

晨悅力挺公益教育！捐百萬發揮教育影響力

元宇宙下一步怎麼走？影響力講堂帶跨域人才卡位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀