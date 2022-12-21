為退休後財務自由做準備　《影響力講堂》理出美好人生

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阮慕驊指出，對於自己退休金的規劃應該越早開始準備越好，因為一切的規劃都會受到通貨膨脹率以及薪資成長率的影響，越早開始將資金進行投入，就可以越早達到自己所設定的退休標準；除了理財外，阮慕驊老師也鼓勵聽眾可以培養多元的興趣，為退休後的生活做好準備。阮慕驊認為，一個人的影響力就是一種思想、行動的傳達，就以86歲高齡登上聖母峰的渡邊玉枝為例，她向世人展現了一項全新的成就，鼓勵更多人去追求自己的夢想，而這就是一種影響力的傳達。
不僅退休需要做好萬全的準備，在求職的過程中更是如此，影響力教育基金會執行長，也是知名人力資源專家的黃至堯博士指出，許多人在求職的過程中走了許多冤枉路，所以為自己設定一個明確的目標相當重要。
影響力教育基金會為了幫助正在進行自我探索、提升職場競爭力朋友們，找到自己未來的方向、打造個人品牌，推出「職涯經紀人」提供如《影響力講堂》等公益講座、職涯探索、高中職業體驗課程，協助各位在求職路上順利前進；基金會也致力於公益活動，將在聖誕節期間舉辦公益募款活動，募得的款項將全數用於支持公益教育，幫助孩子在職涯路上找到正確的道路，更邀請您共同響應公益，詳細活動資訊請關注影響力教育基金會FB官方粉絲團。