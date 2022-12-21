胡瓜「10萬鉑金包」往天空撒 一見胡釋安：跟爸爸很像
節目《民視第一發發發》明星運動會單元，主持群由「綜藝天王」胡瓜領軍阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐、張家瑋，與觀眾在除夕夜晚上10點圍爐過年，還邀請到阿龐、馬國畢、夏漢君、余思達、胡釋安、徐新洋、舞陽、佩德羅、洪璽皓、郭亞棠、波波蓁、熊霓、宜芳、小優、宋羽葤和牛奶一起挑戰遊戲搶紅包過新年。
記者侯家瑜/綜合報導
胡瓜一開場就依照往例，帶了10萬現金來發「鉑金包」，一包1000元的現金獎勵，一拿出來就讓全場藝人驚呼連連，沒想到霸氣又調皮的胡瓜在一個開場舞，就先把鉑金包往空中撒，讓全場搶翻天。胡瓜說：「往上灑寓意收視高飛要發發發，也把這好兆頭跟所有觀眾分享。」被問到每年過年節目，都自掏10萬來獎勵大家的原因，胡瓜坦言是因為每年《民視第一發發發》收視第一，要犒賞大家、一起分享這個成果。
2位「特別來賓」胡釋安以及徐新洋，一次來到民視過年特別節目，看到攝影棚超大空間足夠讓所有道具給來賓群挑戰，讓他們覺得很特別，可愛又耿直的2位，難得有曝光機會跟觀眾問好時，就只默默跟大家自我介紹跟新年快樂，還對著鏡頭笑了一下，「安新配」讓胡瓜看著2位說：「老實又可愛，這2個人一定跟他們的爸爸很像。」