「男言之隱」壓力大　男性社會陽剛角色難題

我是廣告 請繼續往下閱讀
先天性別、後天教育 男女反應大不同「男人來自火星，女人來自金星」男女在生理因素上有先天差別，女性平均對於情感連結的需求較男性高，傾向透過分享自己的感受來抒發情緒，這也就是為何女性喜愛舉辦姐妹淘會、喝個下午茶，抱怨伴侶；男性則容易在「洞穴期」關在房間打電動紓壓，或是暴飲暴食。
除了先天性別差異，後天受到社會文化性別的影響，對於性別價值觀，或是教育方式，也深化兩性差異。石瀝新表示：「男性被教育不太能夠情感外顯，我們要理性、要冷靜，甚至有時候表露情緒，會被認為是不穩定、沒有肩膀、不太理性的人。這樣社會文化的性別影響下，我們就更容易關起來，自己處理、自己消化。」
家中排序 加深男性壓力不僅如此，家中排序也是壓力來源之一。石瀝新說明：「比如說長子，父母會賦予他照顧弟弟妹妹的責任，不太能夠表露情緒；做哥哥的也可能會被教育『你不可以哭、你為什麼跟弟弟吵、你為什麼不能讓弟弟妹妹？』」。
由於社會對於家中老大表現的期待，久而久之讓作為長子的男性無法好好體會、表達自己的感受，總是需要忍耐與退讓，背負較多壓力。
試著分享心情調適壓力許多男性不習慣表達心情，「如果你比較容易隱藏自己的心情，或許是因為你曾經分享過，但不被理解。」石瀝新建議，男性若想要調適壓力，可以試著跟另一半分享脆弱的心情或委屈的感受，而另一半也減少抱怨或指責，不僅能夠紓解壓力，也能維繫伴侶關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56197
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw