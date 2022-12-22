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醫師3忠告提醒！示警中國疫情會「外溢」　台商返台恐是疫情變數

醫師3忠告提醒！示警中國疫情會「外溢」　台商返台恐是疫情變數
醫師3忠告提醒！示警中國疫情會「外溢」　台商返台恐是疫情變數

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣COVID-19疫情逐漸趨緩，過去中央流行疫情指揮中心曾表示，台灣疫情趨勢和新加坡相似，北市聯合醫院中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇認為，台灣疫情若套用新加坡模式來看，下一波疫情不用太擔心，但是現在恐有變數，1月6日後台商返台可能會造成「外溢效應」，針對疫情他也提出3項忠告提醒民眾。

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中國防疫鬆綁疫情擴散　台商返鄉「外溢」影響大於他國

中國面對COVID-19疫情一直是採取清零政策，進行嚴格的防疫管控，然而在「白紙運動」影響下，近日中國清零政策大轉彎，防疫措施快速進行全面鬆綁，不再堅持動態清零，疫情也因此快速展開。

姜冠宇醫師推測，中國有數億人口，接下來六個月應該會有1.12億人有COVID-19症狀，大約會有270萬人重症，重症ICU治療需求應該會超過其醫療量能的15.6倍，預期將有155萬人死亡。

而且他認為一定會有「外溢效應」，疫情影響範圍不會只有中國境內，尤其台灣，農曆新年台商返鄉，受到的影響可能是其他亞太國家的N倍。

施打時間拉長保護力↑　但醫師籲「盡速」接種雙價疫苗

姜冠宇醫師形容中國有如一大片純淨的紙現在才真正要接受挑戰，疫情的外溢效應會增加台灣確診母數，而需要醫療支持的分子也會隨之增加，他提醒民眾明年還是要特別注意，並提出美國數據呼籲民眾應「盡速」施打雙價次世代疫苗。

他在臉書上提到，根據美國CDC MMWR之前釋出的資訊顯示，施打兩劑以上單價疫苗的保護力，50-64歲平均為28%，65歲以上為22%，幾乎已經沒有什麼保護力，間隔4-5個月施打美國當地雙價疫苗後，才勉強有接近四成的保護力。

姜冠宇醫師表示，隨著施打間隔拉長，保護力其實會更高，也就是說很久沒打疫苗的民眾，施打一下雙價疫苗反而會獲得比較高的保護力。但他也特別提醒，民眾不要為了更好的保護力，而一直拖延施打疫苗的時間，因為很有可能在台商返鄉期間就被感染了。

姜冠宇醫師強調，尤其長者受急性後遺症困擾居多，臨床上遇到許多長輩從專責病房轉至一般病房後仍出不了院，有的需要類固醇治療，導致慢性疾病控制變差，有的甚至不幸走向安寧治療，家中長輩們保護力不夠，急性後遺症是相當可怕的。

三重威脅：新冠、流感、RSV　醫師有3忠告提醒

此外，冬季適逢許多呼吸道傳染性疾病流行期，面臨新冠病毒、流感、呼吸道融合病毒（RSV）三重威脅，加上「免疫負債」影響，過去有許多專家示警，病毒恐會反撲，姜冠宇醫師也表示，尤其是0-4歲的小朋友，流感和呼吸道融合病毒在很多先進國家幾乎都指數飆升。

因此，姜冠宇醫師提出3點忠告，第一，小心流感、呼吸道融合病毒；第二，1月6日後小心台商返鄉潮；第三，打針、再打針，打雙價疫苗、適齡者打流感疫苗。他表示，「有打有保佑」，不僅能保護自己，減少後遺症可能性，也能保護家人。

資料來源：姜冠宇醫師 Pro'spect



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56202

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