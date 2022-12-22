醫師3忠告提醒！示警中國疫情會「外溢」　台商返台恐是疫情變數

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中國防疫鬆綁疫情擴散 台商返鄉「外溢」影響大於他國中國面對COVID-19疫情一直是採取清零政策，進行嚴格的防疫管控，然而在「白紙運動」影響下，近日中國清零政策大轉彎，防疫措施快速進行全面鬆綁，不再堅持動態清零，疫情也因此快速展開。
姜冠宇醫師推測，中國有數億人口，接下來六個月應該會有1.12億人有COVID-19症狀，大約會有270萬人重症，重症ICU治療需求應該會超過其醫療量能的15.6倍，預期將有155萬人死亡。
而且他認為一定會有「外溢效應」，疫情影響範圍不會只有中國境內，尤其台灣，農曆新年台商返鄉，受到的影響可能是其他亞太國家的N倍。
施打時間拉長保護力↑ 但醫師籲「盡速」接種雙價疫苗姜冠宇醫師形容中國有如一大片純淨的紙現在才真正要接受挑戰，疫情的外溢效應會增加台灣確診母數，而需要醫療支持的分子也會隨之增加，他提醒民眾明年還是要特別注意，並提出美國數據呼籲民眾應「盡速」施打雙價次世代疫苗。
他在臉書上提到，根據美國CDC MMWR之前釋出的資訊顯示，施打兩劑以上單價疫苗的保護力，50-64歲平均為28%，65歲以上為22%，幾乎已經沒有什麼保護力，間隔4-5個月施打美國當地雙價疫苗後，才勉強有接近四成的保護力。
姜冠宇醫師表示，隨著施打間隔拉長，保護力其實會更高，也就是說很久沒打疫苗的民眾，施打一下雙價疫苗反而會獲得比較高的保護力。但他也特別提醒，民眾不要為了更好的保護力，而一直拖延施打疫苗的時間，因為很有可能在台商返鄉期間就被感染了。
姜冠宇醫師強調，尤其長者受急性後遺症困擾居多，臨床上遇到許多長輩從專責病房轉至一般病房後仍出不了院，有的需要類固醇治療，導致慢性疾病控制變差，有的甚至不幸走向安寧治療，家中長輩們保護力不夠，急性後遺症是相當可怕的。
三重威脅：新冠、流感、RSV 醫師有3忠告提醒此外，冬季適逢許多呼吸道傳染性疾病流行期，面臨新冠病毒、流感、呼吸道融合病毒（RSV）三重威脅，加上「免疫負債」影響，過去有許多專家示警，病毒恐會反撲，姜冠宇醫師也表示，尤其是0-4歲的小朋友，流感和呼吸道融合病毒在很多先進國家幾乎都指數飆升。
因此，姜冠宇醫師提出3點忠告，第一，小心流感、呼吸道融合病毒；第二，1月6日後小心台商返鄉潮；第三，打針、再打針，打雙價疫苗、適齡者打流感疫苗。他表示，「有打有保佑」，不僅能保護自己，減少後遺症可能性，也能保護家人。
資料來源：姜冠宇醫師 Pro'spect
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56202
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