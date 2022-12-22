疫情升溫！王必勝：確定有新一波疫情　1防疫措施將延長

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本土+19,798、境外+93 新增1例13歲青少女死亡
今日新增之19,798例本土病例，為8,869例男性、10,912例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。而93例境外移入個案中，為50例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國（5例），日本（3例），香港及越南（各2例），法國（1例），另80例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月21日至12月21日。
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為23例男性、18例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
此外，指揮中心公布，新增1例13歲青少女確診死亡個案，本身有多重慢性疾病，未接種過疫苗，10月26日開始有發燒、咳嗽、嘔吐的症狀，10月28日至急診檢查發現確診感染新冠病毒，右側肺炎合併呼吸窘迫，收治兒童專責加護病房，插管使用呼吸器、藥物治療後，於11月18達到解隔條件，轉至一般兒童加護病房，但由於本身慢性疾病併發症，病況惡化，於12月18日過世。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此例為第28例青少年重症，也是青少年第7例染疫死亡個案，目前青少年重症有13例屬於肺炎，且都具有慢性疾病，建議沒有接種過任何一劑疫苗的兒童或青少年，盡快接種疫苗，增強保護力，特別是有慢性疾病的兒童或青少年。
春節前將有新一波疫情 1措施延長至明年1月底與過去幾日相比，今日疫情上升幅度增加許多，指揮中心指揮官王必勝表示，疫情升溫的速度加快，已經可以確定應該會有一波疫情產生，建議民眾除了做好防護措施、保持良好的生活衛生習慣，盡快施打次世代疫苗，來增加自己的保護力。
周志浩也表示，由今日的確診數來看，疫情增加的幅度與上星期四相比較為擴大，現在的確有可能已經進入下一波流行，指揮中心將持續密切注意。
年底將近疫情有所變化，羅一鈞表示，預期在春節前還會有一波疫情，因此指揮中心也宣布，住宿式及社區式照顧機構的住民，每週一次的定期快篩措施延長至明年1月31日，而工作人員有症狀時也須進行篩檢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56287
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