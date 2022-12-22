湯圓熱量超嚇人！2顆等於「半碗白飯」冬至不添肥3秘訣曝

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《Fitlo Health》營養師廖婉如先為大家說明湯圓和元宵的區別，湯圓和元宵的原料都是糯米粉，冬至傳統吃的是小顆無包餡的「湯圓」，是由糯米粉與水混合後搓製而成，通常會作成紅、白兩色以增添喜氣。近年來才逐漸發展出不同口味的包餡湯圓，會將做好的糯米粉團包入餡料再搓圓，最常見的口味非花生與芝麻莫屬；而元宵節吃的「元宵」則是先將餡做好後分成小塊，再放到裝有糯米粉的竹篩中，不停搖晃使其裹上一層層的糯米粉，最終成品即為元宵，也因做法上的差異導致元宵表面不如包餡湯圓光滑。
廖婉如指出，「無包餡」的傳統紅白小湯圓10顆約70大卡，相當於1/4碗白飯；而一顆「包餡」湯圓熱量約65至75大卡，且餡料因製作過程除添加糖外，往往還需要加入油脂來製做，因此熱量不容小覷。再加上傳統習慣搭配甜湯，以致糖量繼續往上飆升。
廖婉如建議大家，在冬至吃湯圓過節時可以和親朋好友互相分享、分攤熱量，當日亦可減少正餐的全榖雜糧攝取量；而甜湯的部分為了降低糖量則可改用桂圓、紅棗、無糖麥茶增添風味。另外要提醒大家，湯圓是由糯米粉製成，吃多了容易脹氣，因此腸胃消化能力較弱的人需特別注意，記得細嚼慢嚥且不過量食用。
本文經《Fitlo Health》授權報導
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