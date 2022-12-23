房市／持續10年的教師營隊　帶大學老師「學倫理」

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中華企業倫理教育協進會理事長、銘傳大學國企系教授胡秀華說，「當時很多老師都不知道怎麼教企業倫理，如果只是跟著教科書照本宣科，要如何把企業倫理價值觀念傳遞給學生?培養學生倫理思辨與素養?」。因此協進會在每年寒、暑假開辦一場「全國企業倫理教師營」，引導剛開始接觸這門課或是不知道如何教這門課的老師，有效的掌握教學方法與重點與吸收前輩經驗。
中華企業倫理教育協進會秘書長、明新科大企管系副教授楊政學說，有別於一般教學工作坊與研討會半天或一天行程結束後就各自離開，協進會的倫理教師營隊為確保教學品質，不僅限額招收，還將場地選定遠離市區，規劃兩天一夜的營隊，讓老師心無旁鶩學習，更希望彼此能形成一個有感情為基礎的教師社群，讓老師們在教學路上可以互相支持、交流，擴大企業倫理教育影響力。
隨著大環境與趨勢演變，老師們在教學法上也必須與時俱進的精進，也因此在每年營隊課程規劃上，除了創新多元的個案教學法、倫理思辨實戰、角色扮演、企業倫理桌遊教材、數位教學工具運用等，也會因應時下議題，邀請專家與業界人士來擔任講師，讓教學兼具知識與實務。胡秀華表示，有些大學老師專注於學術研究與教學，對於產業、職場的現況較疏於對話跟互動，若學生們又以課堂教學作為主要學習來源，未能了解職場真正需求，恐無法學以致用。由於永續是目前所關注的重要議題，因此明年1月舉辦的教師冬令營就將永續和淨零議題放進營隊中，以此來設計營隊課程，讓老師們能產學連結，再帶回校園教導學生。
即將於2023年1月舉辦的全國企業倫理教師冬令營，除了由各大專校院長期致力於倫理教學創新的教師們擔任講師團，傳授教學心法外，此次更邀請重量級的國際知名生物學家、清華大學侯金堆講座教授暨辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維教授來談地球環境永續，由台新金控首席經濟學家李鎮宇博士從經濟學面向分析永續發展與趨勢。歡迎所有對於企業倫理教學有熱忱的大專院校、高中職教師、博士生、EMBA踴躍報名。