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簽署不急救同意書≠預定醫療決定　「這一項」只能由病人親簽

簽署不急救同意書≠預定醫療決定　「這一項」只能由病人親簽
簽署不急救同意書≠預定醫療決定　「這一項」只能由病人親簽

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】《病人自主權利法》（簡稱《病主法》）施行即將邁入第四年，作為亞洲第一部以病人為主體，保障病人「知情」、「選擇」、「決定」權利的專法，新竹臺大分院預立醫療照護諮商團隊，於日前透過線上直播活動，為大家介紹《病主法》內容，以及說明如何為自己「預立醫療決定」，讓生命最後一哩路的每個選擇都能符合自己的心意。

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面對摯愛病痛與壓力　決策者往往難以果斷

諮商團隊的呂雅珊社工師分享，他遇過許多患者及親友，面對摯愛生命危急時刻，常常陷入不知如何決定的掙扎，陷入自責與懊悔，增添決策者巨大壓力。有次推廣活動結束，一位老先生將她帶到角落低聲詢問：「我太太因為生病變成植物人好多年了，每天用鼻胃管灌牛奶、外傭幫她翻身拍背，看她這樣躺在那，我也很難過，我可不可以幫她簽不要插鼻胃管，讓她不要那麼辛苦？」，訴說過程老先生不斷強調自己不是不愛太太，家中經濟也足以支持太太的長期照顧，但實在不願老伴繼續受苦，身為社工師當然理解老先生的不捨與無助，但《病主法》規定意願人必須是具完全行為能力之人，老先生的太太無法適用，也讓他最後失落的離開。

《病主法》由本人意識清醒簽署　親友不得代簽或更改

新竹臺大分院家庭醫學部醫師張哲瑞表示，民眾容易將《病主法》和《安寧緩和醫療條例》混淆，不理解已經簽署過不急救同意書，為何還要簽署「預立醫療決定書」。事實上，兩部法令所保障的對象及醫療權利並不相同，《安寧緩和醫療條例》保障「末期病人」拒絕維生醫療的權利，不急救同意書可由病人或其家人簽署；但《病主法》保障對象除了末期病人，還包含「處於不可逆轉之昏迷狀況」、「永久植物人狀態」、「極重度失智」、「政府公告特定疾病」者，而且「預立醫療決定書」不僅可以決定本人在前述五款臨床條件下的「維持生命治療」意願，還有「人工營養及流體餵養」的選擇，更重要的是「預立醫療決定書」只能由本人在意識清醒時簽署，親友皆不得代為簽署或更改決定。

所以如果只有簽署不急救同意書，病人所能行使的醫療權利，以及適用情境將有所限制。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56208

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