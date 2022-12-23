朱正軒媒合企業捐贈「公益洗」為重度失能者澡回幸福

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朱正軒指出，到宅沐浴車服務是屬目前長照2.0服務的項目，由三人一組專業團隊組成，其中包含1名護理師及2名照顧服務員，沐浴車配有組合式浴缸、熱水爐、加壓馬達等專業配備，只要家中有1.5坪的空間，就能至失能長照個案家中進行「全身式的泡澡沐浴服務」。希望透過提最專業的服務，讓失能者找得到也用得到，並且用得安心。有外傭的個案，一樣可以申請到宅沐浴車服務，希望這次媒合能夠幫助失能者「澡」回幸福。
從實際服務經驗顯示，使用到宅沐浴車服務，不僅能顧及身體清潔，更能促進血液循環、改善壓瘡造成及加速傷口癒合，泡完熱水後加速全身代謝、減少肢體水腫的問題，還進而增強免疫力，並改善個案居住環境清潔。專業的護理師更能對於個案的身體情形，協助創口護理，人工造口等等協助跟進，實時回報狀況給個管師，幫助個案能夠得到更好的治療與照顧。
此次朱正軒媒合企業捐贈「公益洗」，以社會善款補助使用者的自付額，讓重度失能臥病在床的市民，不會因為經濟因素而受到阻礙，能夠安心使用沐浴車服務。本次計有500名公益洗名額，永康區300名、其餘台南各區200名，希望更多台南鄉親認識到公益洗服務，有需要的市民朋友可以撥打台南公益洗專線：0900-393-666 申請服務。