完美主義的陷阱　所有完美都有艱辛的過程

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基於對過程的恐懼，通常會讓完美主義者極其想要控制過程中的每一個環節。完美主義者在做一件事情時，無論是開始前的計畫，還是過程中的執行，都希望能夠如自己預期般進行，一旦出現絲毫偏差，就會產生自暴自棄的心理機制。
舉個例子，許多人其實都曾經嘗試早起計畫、減重計畫或者閱讀計畫。在制定計畫的過程，我們獲得對事情滿滿的掌控感，這讓我們感受很好，好像接下來只要按照計畫走，就一定會有完美的結果。但現實情況經常是，中間只要有一天中斷，我們就不想繼續了。
為什麼會這樣呢？因為對完美主義者而言，這些計畫和行動的背後，包含他們對完美自我的幻想，因此必須小心翼翼地控制一切，不能允許過程有任何偏差。一旦行動、計畫和預期偏離，那個完美的自己也就跟著破滅。既然不「完美」，那還不如歸零、重啟。
但問題是，這個世界上並不存在按照預期「完美」發展下去的事情。絕對的完美只存在於理想之中，出現偏差本來就是追求完美的宿命。
完美主義背後：被忽視的過程為什麼這麼多人希望追求完美，卻對成就完美的過程有這麼多抗拒的情緒呢？
總而言之，這是整個社會合力施加影響的結果。很少有人能夠向我們展現完美結果背後的過程。外界的更多聲音，反而是在強化「要不就完美、要不就失敗」的極端思維。
在我們對完美的過度追求當中，有兩個推波助瀾的重要角色，一個是父母師長的權威角色，以及社會上的評價系統；另一個就是現代社會氾濫的媒體資訊。
有些小孩就算考了九十五分，父母也忍不住追問：「這剩下的五分是怎麼扣的，怎麼這麼不小心？」在他們看來，被扣掉的五分比拿到的九十五分還要重要。很少有父母會陪孩子耐心反思取得結果的過程，他們更習慣確認考卷呈現的結果。
長大後，社會上的評價系統也同樣在告訴我們：完美的結果比過程更重要。企業強調業績，一個員工的價值必須透過業績呈現，只有苦勞等於沒有價值。新聞媒體幾乎只呈現極少數人職業生涯中的巔峰時刻。我們只看得見年少成名的天才運動員，一億元只是個小目標的大企業家，或是拿了無數獎項的作家等等。而榮譽背後無數次失敗的嘗試、曲折艱辛的過程統統都被剪輯掉了。
如今，社群媒體的流行也加劇了人對完美結果的渴望。社群上到處都是去國外度假的人生贏家、和產業大佬談笑風生的風雲人物，還有每天運動打卡的自律狂人，以及容光煥發的美顏照片。我們經常反覆地看到各種輕鬆成功、永遠吃不胖、天天廿四小時敬業的完美形象，然後我們也下意識地要求自己下一分鐘也變成這樣。
這些我們反覆看到的完美結果，不知不覺中讓我們形成對完美的狹隘認知：誤以為完美是一步到位，不接受過程。但是我們卻忘記，大多數運動員在成名之前可能連登上競賽擂台的機會都沒有，大多數企業在上市前都經歷過大大小小的危機，大多數作家在寫出成名作之前往往無人問津。其實，大多數人的生活跟你我差不多，有輝煌時刻，但絕大多數時候也很平凡。缺陷和不完美才是絕大多數人的人生真相。
因此，所謂的完美主義，更像是一個由社會合力包裝出來的謊言。這個謊言放大了完美的結果，抹去過程中反覆的嘗試和無數次的試錯。
本文摘選自《無行動，不幸福：45個正向心理學練習，掌握幸福感關鍵》，好人出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56234
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