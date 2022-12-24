博客來解雇20年清潔阿姨！律師揭審查2關鍵：法院都會看

寒冬持續送暖　「這幾招」叮嚀失智病友防走失

寒冬持續送暖　「這幾招」叮嚀失智病友防走失
寒冬持續送暖　「這幾招」叮嚀失智病友防走失

健康醫療網

近日冷氣團報到，又碰到失智者走失，台灣失智症協會特別提醒家屬們，出門時除多注意失智者保暖之外，需要特別留意防走失，每天出門拍個照，口袋放聯絡資訊字條、戴愛心手鍊、穿有愛心布標的衣服、背包掛緊急連絡卡、GPS或手機記得充電並帶出門，在外隨時手牽手，盼大家平安溫暖過冬！

我是廣告 請繼續往下閱讀

協助失智病友　照顧者多警覺　

台灣失智症協會陳筠靜副秘書長表示，失智症因認知功能障礙，對環境改變的調適比一般人弱，有時也失去判斷溫度冷熱及搭配衣物的能力。因此，隨著冷氣團來到，需要請照顧的家人特別注意，協助失智者穿著保暖衣物，避免讓失智者單獨暴露於寒冷室外空間，以免發生危險。

寒流期間帶失智者出門需特別留意預防走失，因為冬天一旦走失，很容易失溫。帶失智長輩外出時，最好安排兩位以上家人陪同長者，相互支援以降低走失風險。出門前先拍下當日失智者照片，在長者衣服及背包放置聯絡資料、緊急連絡卡，並準備愛的手鍊、愛心布標、衛星定位器等預防走失工具。此外，養成長者帶手機或定位手錶的習慣，並開啟手機分享即時位置之功能，以利走失協尋之用。出門在外若需要上廁所時，務必有一家人陪伴失智者，切勿讓失智者單獨一人等候。

發揮社群力量　撥打關懷專線

陳筠靜副秘書長呼籲，家屬可連結里長及社區商家形成守望相助之網絡，一旦失智者走失或遇到困難時，可請里長幫忙，也可廣發含失智者照片、聯絡人等資訊的走失協尋圖卡，透過社群媒體力量發揮協尋功效。

社會大眾多多加入各縣市失智友善天使的行列，在遇到疑似失智者走失時，主動採看、問、留、撥四步驟，撥打110請求警方的協助。民眾亦可撥打失智症關懷專線0800-474-580（失智時 我幫您）取得協助。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56262

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

北大法學院教授：健康碼徹底退場是大勢所趨

東莞單日染疫逾25萬人　二千餘醫護感染仍工作

中國2023年春運首日火車票開售　多地不再驗核酸

中國首例！青島公布單日約50萬人感染　將持續增加

我是廣告 請繼續往下閱讀