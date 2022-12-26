中華醫大幼保系教授鄭博真歲末傳愛偏鄉幼兒園與社福機構
為偏鄉挹注圖書資源，鼓勵學童養成閱讀習慣，中華醫事科技大學幼保系教授鄭博真贈送台灣原創繪本給澎湖等8個縣市偏鄉地區15所幼兒園和社福機構，期許自己創作以紀錄在地故事的繪本，帶動學童喜歡閱讀及養成閱讀習慣，進而深耕文化傳承與本土情懷。
記者張振興/台南報導
鄭博真連續2年利用歲末年終之際扮起聖誕老公公，與童心文創聯合舉辦「說故事送繪本」社會回饋活動，走訪偏鄉為孩子們說故事。這次贈送的繪本是他今年出版的著作，計有台灣水果有學問系列5本、動物保育系列2本、性別平等系列2本及「最特別的禮物」共10款作品。另有他的插畫家朋友葉曼玲、林瑋薇共襄盛舉，加送「小棉花」及「奶奶的秘密樂園」2款繪本作品，總計贈送12款152冊繪本。
鄭博真把寫書當作大學教師回饋社會的一種方式，近幾年致力於繪本創作，期許學童藉由簡潔淺顯的文字和色彩豐富的插圖，提升閱讀興趣，陶養語文及美學素養。他亦利用課餘時間，親自到鄰近縣市的偏鄉小學和社福機構，為幼童說故事並贈送繪本，部份離島及中北部、東部縣市，則利用郵寄方式完成繪本贈送。
鄭博真專長教保活動課程設計、兒童繪本與教學設計、教材教法等課程，由於喜歡創作繪本，特別發揮專長指導學生運用繪本融入幼兒園課程與教學，設計創意生動的教保活動，台灣水果有學問等10本繪本。鄭博真期許藉由贈書實踐大學教師的社會責任，並帶動學童的閱讀興趣，傳承在地特色文化，熱愛家鄉情懷能從小紮根。