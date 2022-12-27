特企／「許氏A1」宣告正式插旗台灣　南洋食尚全面來襲！

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許氏A1飄香全球20國！傳承半甲子家族秘方 嚴選世界第三昂貴「香料之后」小荳蔻
20世紀初發跡於馬來西亞巴生港口的福建肉骨茶（Bak kut teh），有別於新加坡常見的潮州式胡椒嗆辣白湯，更強調獨門辛香料釋放的層次香氣。以醬油、大骨、蒜頭熬出濃醇黑湯，是大馬旅行不可錯過的美味。許氏A1傳承1986年家族中藥行配方，嚴選世界第三貴香料——譽有「香料之后」的小荳蔻，打造淡雅細膩檸檬香氣，經典滋味擄獲全球20多國饕客芳心。肉骨茶湯料包選用天然辛香料，堅持無防腐劑、無化學添加劑，符合現代人追求原味養生的飲食習慣。
肉骨茶是移居南洋華人的思鄉料理，當時多體力工作，以豬肉、各式香料如胡椒、八角、丁香等煲湯為身體補充元氣。隨著冬日氣溫驟降，最適合為自己和家人準備一碗溫潤滋補湯品，今天起不必大費周章自己抓料就能在家輕鬆享受「正宗肉骨茶」。
多款人氣「辣」美食 冬日餐桌味蕾「辛」覺醒 CNN評選死前必嚐 引搶購潮！
馬來西亞是個無辣不歡的美食國度，除了銷售冠軍「肉骨茶湯料包」，許氏A1推出多款原汁原味「辣」美食，其中被CNN評選為「死前必吃美食之一」咖哩叻沙麵（Curry Laksa Mee）上市更引起搶購！調味皆選用新鮮辣椒、香茅、南薑等多種辛香料完美比例調製而成，每口匯集鹹鮮勁辣、濃郁椰香風味，被網友譽為「家裡常備麵食」，道地湯頭讓人大呼過癮！
台灣美食版圖再添強軍 實體餐廳、線上商城、量販通路齊開！全方位收服饕客味蕾
「許氏A1」飄香國際30餘年，是出差旅行不可或缺的伴手禮。現在不必出國就能品嚐正宗滋味，全方位滿足饕客需求！甫於2022年在台北東區正式開幕的「霸骨爹茶餐室」嚴選許氏A1香料配方作為料理靈魂，深受老饕推薦的「肉骨茶乾濕兩吃」完美復刻大馬街邊日常美味。日前已於全台量販通路（全聯、大潤發、City Super）正式上架，走到巷口就能買得到！若不想出門可至 A1 線上旗艦商城，一鍵下單宅配到府，享受美食無時差，零廚藝也能輕鬆上手。
線上官網推出限量「2023 新春禮盒」 加碼好禮獻上滿滿心意
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