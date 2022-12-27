「異位性皮膚炎」抓破皮又更癢　3階段處置防惡化

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「異位性皮膚炎」搔癢抓破皮 易引起惡性循環異位性皮膚炎是一種過敏性的慢性皮膚疾病，會伴隨表皮增厚，形成搔癢性濕疹的皮膚損害。當搔癢感產生時，很容易抓破皮膚組織、影響皮膚的屏障功能，使得外來的刺激物與過敏原進入體內，引發發炎反應；當發炎反應所釋放的組織胺又進一步引起搔癢感，患者再度抓癢，造成惡性循環。
治療三階段 嚴重惡化可使用類固醇、免疫調節劑針對異位性皮膚炎的治療，主要分為三個階段：
一、初期階段：
應多給予保濕劑，並間歇性搭配抗組織胺藥品與塗抹類固醇藥品。保濕劑可分成乳液、凝膠、乳膏及軟膏類，在較為濕熱的夏季可塗抹乳液，而乾冷的冬天可改用乳霜或油膏等產品。常見的抗組織胺藥品分別有塗抹用的Diphenylpyraline HCL，及口服的Cetirizine；塗抹用的類固醇藥品Betamethasone Dipropionate 或 Fluocinolone Acetonide。
二、惡化階段：
搭配口服或是注射類固醇藥品，如短期使用的藥品Prednisolone；以及塗抹外用局部免疫調節劑藥品，例如：適用於成人的0.1% Tacrolimus軟膏（Ointment）和適用於兒童的0.03% Tacrolimus軟膏，1% Pimecrolimus乳膏（Cream），及較新的外用PDE-4抑制劑藥品：2% Crisaborole軟膏。
三、嚴重階段：
使用口服或注射免疫調節劑藥品，進而降低過敏反應，常使用的藥品如Cyclosporine、Methotrexate、Azathioprine及Mycophenolate等；亦有注射用的生物製劑Dupilumab；另有口服的標靶小分子藥品，如Abrocitinib、Baricitinib及Upadacitinib。
應就醫治療、遵從醫囑 切勿自行停藥食藥署強調，若有任何異位性皮膚炎相關問題，應立即向醫師或鄰近藥局的藥師諮詢，找到最合適的治療及處置方法。更重要的是，應遵從醫囑，用藥前應詳讀使用說明書，注意貯存方式及效期，並在正確治療期程及用量下完成用藥，別因擔心副作用或自認症狀已稍好轉就自行停藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56255
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