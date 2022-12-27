青光眼藥物助睫毛增長？　食藥署警告「危險下場」

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青光眼治療用藥 強調「睫毛生長」恐違法市售的睫毛滋養液，多含胺基酸、維生素或精華液等成分，透過塗抹於睫毛根部，宣稱可減少脫落，間接使睫毛變得濃密，但目前並沒有明確科學證據證實其效果。部分前列腺素衍生物（Prostaglandin analogs）如Bimatoprost，原為青光眼治療用藥，因部分使用者出現睫毛變長、變濃密的現象，意外被發現具有促進睫毛生長的效果，進而被核准為治療睫毛稀疏的藥品。
但依化粧品衛生安全管理法規定，列屬於藥品成分 （含管制藥品），未經中央主管機關公告或核准得使用於化粧品中者，皆不得添加於化粧品，若產品標榜或強調具有睫毛生長的效果，涉違反化粧品衛生安全管理法相關規定，提醒消費者切勿選購。
慎選來源及標示完整 勿輕信誇大廣告療效保障民眾能安全使用化粧品，食藥署已加強市售產品的監測，而購買化粧品時應慎選來源清楚、標示完整的產品，勿購買來源不明及標示不清者，且不要輕信誇大的廣告宣稱。在選購及使用化粧品時，如發現產品標示不全或使用後產生不良反應，均可至衛生福利部「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」通報。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56256
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